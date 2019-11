De Denisa Macovei,

Zilele trecute, am întâlnit-o pe Sarah Șumudică la o prezentare de modă a unui designer român. Destul de timidă, tânăra de 18 ani ne-a mărturisit că visul ei este acela de a defila pe podiumurile internaționale, vis care are, de altfel, tot suportul familiei.

„De aproximativ doi ani am descoperit modellingul. Părinții mei m-au susținut în acest demers. De fiecare dată m-au lăsat să fac ceea ce-mi place și modellingul mi-a plăcut cel mai mult. Asta fac de mai bine de doi ani și în continuare vreau să mă țin de asta, pentru că îmi place și cred că mă pricep destul de bine. Tata nu mi-a interzis, ba chiar cred că i-ar plăcea să mă vadă pe podiumurile internaționale. Ar fi mult mai bine decât să stau aici, în România. Sper, ușor-ușor, să-mi îndeplinesc visul”, ne-a povestit Sarah.

Tânăra a încercat de fiecare dată să nu se folosească de numele tatălui ei, ci să-și facă propriul nume: „De fiecare dată am încercat să gestionez situația. Când am venit la școală, am avut probleme de acest gen, dar le-am zis direct că eu sunt un copil normal. Dacă tata este cine este, este datorită lui și a făcut totul pentru că a muncit. Nu am stat să încep alte discuții, să dezvoltăm alte polemici. Am fost scurtă și la obiect”.

VIDEO: Bogdan Sorocan/ FOTO: Dumitru Angelescu

