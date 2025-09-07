Feli a dezvăluit că acuza dureri în partea dreaptă a corpului și s-a prezentat de urgență la spital. Astfel, artista a ajuns pe masa de operație și a fost nevoită să își anuleze concertele din această perioadă.

„Bună dimineața, prietenii mei de pe Insta! Fac acest story aparent dramatic din spital. Am venit de urgență ieri la un control pentru că mă durea foarte, foarte tare în partea dreaptă și până la urmă a trebuit să stau și să mă operez.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Asta înseamnă că la Sinaia, mâine, nu voi putea cânta, din păcate, pentru că nu funcționez fizic… Dar Sinaia, dacă ți-s dragă, promit să vin și să revin cât mai repede”, a spus artista, pe Instagram.

Feli Donose a tras un semnal de alarmă și și-a sfătuit admiratorii să aibă grijă de sănătate și să meargă des la controale medicale, mai ales femeile.

„Aveți grijă de sănătate că you never know… În special fetele, mergeți la controale, aveți grijă de voi”, a mai spus cântăreața, în mediul online.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Feli Donose și Cătălin, tatăl fetiței sale, s-au despărțit în 2022, după o relație de cinci ani. Artista fusese cerută în căsătorie, însă, din păcate, aceștia nu au mai ajuns la altar. De atunci, vedeta nu a mai fost văzută în compania vreunui bărbat. În cadrul unui interviu, ea a dezvăluit de ce nu a ales să rămână într-o relație de dragul copilului, așa cum fac alte cupluri.

„Cred că cel mai greșit lucru e să rămâi într-o relație nefericită de dragul copilului. Deseori, adulții se agață de acest motiv pentru că e o zonă de confort: stăm de atâția ani împreună, îmi știe obiceiurile, nu mai schimb, că deja am o vârstă. E dureros ce spun, știu. Dar cred că ăsta e, în multe case disfuncționale, motivul real.

Dacă ești nefericit, clar nu există echilibru familial. Există o tensiune cu care copilul este lovit stânga-dreapta, mamă-tată. Imaginează-ți cum e să doarmă copilul noaptea între părinți – că majoritatea dorm așa când sunt copiii mici – și toată energia negativă și tensiunea părinților să lovească în sufletul copilului, unde încă există energie pură și lumina (…)”, a spus Feli recent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE