Secretul din spatele succesului aeroportului Changi

La prima vedere, Changi impresionează prin atracții unice: cea mai înaltă cascadă interioară din lume, o grădină cu fluturi, grădini de cactus și floarea-soarelui, un cinematograf deschis nonstop și chiar un bar cu un barman robotic, Toni. Însă adevăratul său avantaj competitiv se află în culise, unde o echipă de 60.000 de angajați, împreună cu tehnologii avansate precum automatizarea, biometria și analiza predictivă, asigură o funcționare impecabilă a aeroportului.

„Provocarea nu este să atingi echilibrul o singură dată, ci să îl menții timp de decenii, în fața cerințelor în schimbare, a tehnologiilor și a perturbărilor. Changi reușește pentru că tratează acest echilibru ca pe un proiect continuu, nu ca pe o realizare unică”, a explicat Max Hirsh, directorul general al Airport City Academy.

Mottoul aeroportului Changi: eficiență înainte de spectacol

Pe lângă spectaculozitatea sa, aeroportul Changi excelează în detalii funcționale menite să simplifice călătoria. De exemplu, aeroportul are 500 de toalete echipate cu ecrane digitale pentru feedback, iar orice scădere a ratingului de curățenie declanșează intervenția imediată a unui echipaj de curățenie.

„Ierarhia este simplă: eficiență pe primul loc, atmosferă pe locul doi, spectacol pe locul trei”, adaugă Hirsh.

Eficiența este vizibilă și în sistemul de imigrare, unde, din 2024, Changi a devenit primul aeroport care a implementat complet controlul pașapoartelor fără documente, folosind recunoașterea facială și a irisului.

„Serviciile de imigrare necesită multă forță de muncă, iar nu toți singaporezii sunt dispuși să îndeplinească aceste sarcini. Într-un fel, suntem împinși de necesitate”, explică Ivan Tan, vicepreședintele Changi Airport Group pentru comunicare corporativă și de marketing.

Atracții turistice care ușurează așteptarea

În timp ce așteaptă zborurile, pasagerii pot explora atracțiile unice care fac din Changi mai mult decât un simplu aeroport. Jewel Rain Vortex, cascada interioară iconică, atrage mii de vizitatori, iar noile zone precum Fit and Fun Zone, deschise în 2025, oferă activități variate, de la sărituri pe trambuline la sesiuni de box. Totodată, pasagerii cu escale lungi pot beneficia de tururi ghidate gratuite ale orașului Singapore.

Aceste facilități nu au doar scop recreativ, ci și unul practic: încurajarea mișcării pasagerilor în diverse părți ale terminalului, prevenind aglomerările și sporind confortul tuturor.

„Changi pare mereu cu un pas înaintea ta”, subliniază Hirsh.

„Aeroportul din Singapore este un loc extrem de primitor și călduros. Un spațiu imens, poate cel mai frumos și mare aeroport în care am avut posibilitatea de a merge vreodată. Nu te-ai fi gândit vreodată că vei găsi numeroase lucruri de făcut/ vizitat într-un aeroport, însă aici chiar ai ce face până la decolarea avionului tău. Între terminale sau diverse obiective, te puteai plimba cu trenul, lucru care evidențiază mărimea locației”, a scris o româncă într-o recenzie pe Google.

Inovație fără oprire la aeroportul Changi

Pentru a menține standardele ridicate, Changi a lansat Terminalul X, un laborator de inovație dedicat soluționării provocărilor precum volatilitatea vremii, presiunea asupra capacităților și cerințele în schimbare ale clienților.

„Pentru noi, hubul de inovație este o necesitate”, afirmă Kris Mok, manager de comunicare al laboratorului. Proiectele inovatoare includ o flotă de drone care împiedică fulgerele să afecteze activitatea aeroportului, esențial într-o regiune predispusă la furtuni frecvente.

Aeroportul Changi, simbol al eficienței naționale

Istoria aeroportului Changi începe în anii ’70, când primul-ministru din Singapore, Lee Kuan Yew, a decis să transforme aeroportul într-un simbol al eficienței naționale. Investiția inițială de 1,5 miliarde de dolari singaporezi a fost una dintre cele mai bune decizii economice ale țării.

„A fost cea mai bună investiție de 1,5 miliarde de dolari singaporezi pe care am făcut-o vreodată”, declara Lee Kuan Yew.

Pentru Alisha Rodrigo, o rezidentă din Singapore care călătorește frecvent, Changi este definiția predictibilității și a organizării. După o experiență recentă în SUA, unde aeroporturile s-au confruntat cu întârzieri de până la patru ore, ea a concluzionat: „Uneori, este bine să te poți baza pe ceva previzibil”.

Astfel, succesul Changi nu se rezumă doar la frumusețea cascadei sau a grădinilor spectaculoase, ci la modul în care fiecare pas al experienței de călătorie este gândit să fie lin și lipsit de stres, o realizare remarcabilă într-o eră a transportului aerian adesea marcată de haos și întârzieri.

