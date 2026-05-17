Ce spune Alexandra Căpitănescu despre reacțiile publicului internațional la piesa de la Eurovision

Tânăra artistă a obținut cel mai mare punctaj din istoria României la Eurovision și s-a clasat pe locul trei în finala de la Viena. Votul publicului a adus succesul piesei „Chocke me” cu 296 de puncte obținute în total. Alexandra Căpitănescu este de părere că piesa a prins foarte bine la publicul străin și pentru că România își susține artiștii, iar industria a înțeles că fiecare este diferit în felul lui.

„Noi abia acum începem să avem treabă în adevăratul sens al cuvântului și apar concerte. Vă așteptăm la concertele noastre din vară să ne urmăriți. Sper ca România să-și susțină și mai mult artiștii și să înțeleagă că fiecare om este diferit și nu funcționăm la fel.

Cred că prin asta am câștigat foarte mult și la publicul internațional, eram strigați Romanian kids pur și simplu pentru că eram relaxați.

Au fost momente în care ni s-a spus să fim mai serioși, mai nu știu cum, dar who cares (n.r.: cui îi pasă)? Cred că asta va rămâne după această victorie, încrederea în artiștii români și că pe teritoriul românesc se pot face investiții în artiștii români”, a mărturisit ea, în timpul conferinței de presă.

Cum comentează Alexandra Căpitănescu punctajul primit la Eurovision 2026

În finala de la Viena, singura țară care a oferit maximul de 12 puncte României a fost Luxemburg. Un întreg scandal a izbucnit după ce Republica Moldova a oferit cele 12 puncte Poloniei și nu României, așa cum se întâmplase în fiecare an.

Odată revenită în țară, artista a fost întrebată cum comentează punctajul României la Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a fost impresionată de numărul mare de steaguri românești din public și a transmis că apreciază diversitatea gusturilor muzicale.

„Am fost foarte fericită când am văzut cât de multe steaguri românești erau în sală. Legat de punctaj, cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar trebui să fie, eu am venit doar să cânt.

Nu mi-am dorit să câștig Eurovisionul, mi-am dorit doar să am un moment muzical bun care să rămână în istorie”, a explicat artista.

Alexandra Căpitănescu a transmis și primul mesaj după întoarcerea în țară de la Eurovision și a ținut să le mulțumească tuturor celor au susținut-o, au votat-o și i-au fost alături.

România a obținut locul 3 la Eurovision 2026

Cu piesa „Choke Me”, Alexandra Căpitănescu, în vârstă de 22 de ani, a obținut 296 de puncte, dintre care 64 din partea juriilor naționale și un impresionant punctaj de 232 din televot, unul dintre cele mai mari scoruri acordate de public în această ediție a Eurovision.

România s-a clasat astfel pe podium, în spatele Bulgariei, care a câștigat competiția cu 516 puncte, și Israelului, ocupantul locului doi.

România a revenit în forță pe scena Eurovision, reușind să cucerească locul 3 în finala competiției desfășurate la Viena. La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a transmis un mesaj plin de emoție: „Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris artista pe rețelele de socializare.

