Camere noi pe autostrada din Macedonia de Nord spre Grecia

Potrivit informațiilor publicate de Nikana.gr pe Instagram, camerele sunt amplasate în următoarele locații strategice de-a lungul drumului către granița cu Grecia:

Înainte de ieșirea spre Skopje

În apropierea stației de odihnă „Bastion Plaza”

La 5 kilometri după stația „Bastion Plaza”

După ieșirea spre Veles

După a patra stație de taxare, imediat la ieșirea din tunel

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să fie atenți pe secțiunile cu limită de viteză de 70 km/h, unde sunt prezente frecvent patrule și radare, mai ales în apropierea curbelor.

Reguli stricte pe drumurile din Grecia

Odată ajunși în Grecia, este esențial să respectați noul Cod Rutier, intrat în vigoare în septembrie 2025, care prevede amenzi mari și sancțiuni stricte pentru încălcările regulilor de circulație. Blic avertizează că legislația grecească nu tolerează încălcările și poate impune sancțiuni financiare semnificative, inclusiv suspendarea permisului de conducere.

Interdicția utilizării telefonului la volan

Unul dintre principalele motive ale accidentelor grave în Grecia este folosirea telefonului mobil în timpul condusului, în ciuda avertismentelor și campaniilor de informare. Conform noilor reglementări, șoferii care încalcă această regulă riscă amenzi care pot ajunge la câteva sute de euro.

Semn nou pentru siguranța rutieră

Un nou indicator rutier și-a făcut apariția pe autostrăzile din Grecia. Este vorba despre un semn de culoare roșie, inscripționat cu mesajul „Sens greșit” în greacă și engleză, amplasat la intrările pe autostrăzi. Scopul său este de a preveni accidentele cauzate de șoferii care pătrund accidental pe sensul greșit al drumului.

Noul cod rutier elen

Codul Rutier din Grecia prevede sancțiuni semnificative pentru trei abateri mai puțin cunoscute: parcarea ilegală, utilizarea țigărilor în vehicul și depășirea neregulamentară. În cazul anumitor abateri, amenzile pot depăși câteva sute de euro sau chiar pot atrage pedepse cu închisoarea.

Centura de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii

Noul Cod Rutier introduce sancțiuni severe pentru neutilizarea centurii de siguranță, aplicabile nu doar șoferului, ci tuturor pasagerilor din vehicul. Conform reglementărilor actualizate, pasagerii care nu respectă această regulă vor fi și ei sancționați.

Limita de viteză redusă în zonele rezidențiale în Grecia

De la începutul anului 2026, Grecia a redus limita de viteză în zonele rezidențiale de la 50 km/h la 30 km/h. Acest regulament se aplică pe toate drumurile urbane cu o singură bandă pe sens. Excepțiile sunt străzile cu sens unic având cel puțin două benzi și drumurile cu două benzi pe sens sau separator central, unde limita rămâne 50 km/h.

Pentru a evita sancțiunile, șoferii sunt îndemnați să respecte noile reguli și să fie atenți la semnalizările rutiere pe durata călătoriilor lor în Grecia.

