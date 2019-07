De Dana Aramă,

Anais este internată la un spital din București. Bunica fetiței lui Beyonce de România și a lui Nicolae Guță a povestit că micuța a început să se simtă foarte rău după ce a intrat în piscina unui hotel de la mare.

”Am fost la un hotel de patru stele din Eforie Nord. Avea piscină exterioară, doar că acolo era foarte murdară apa. De altfel, Anais nu e singurul copil care a pățit-o, au fost mai mulți, se plângeau părinții, i-am auzit eu”, a declarat bunica lui Anais pentru wowbiz.ro.

Fetița se află acum la spitalul Victor Babeș, iar starea ei este una deloc bună.

”Am fost, prima oară, cu ea la urgențe, la Eforie Nord. I s-a făcut o injecție, au încercat să îi pună perfuzii și nu au reușit pentru că medicii de acolo ziceau că nu are vene, i-au dat tratament. Apoi, a doua zi am ajuns acasă, iar Anais nu se mai putea ține pe picioare, așa că am fugit la Victor Babeș. A ajuns pe perfuzii, situația e gravă, medicii spun că este extrem de deshidratată, că starea ei este una gravă”, a mai spus femeia.

„Când am văzut că i s-a făcut rău, am bănuit de ce, am mers la recepție să cer lămuri despre apa din piscină, nu le-am primit. Dar, ca un făcut, în 20 de minute s-au apucat să golească piscina, să schimbe apa… Și să nu mai fie nicio dovadă”, a încheiat bunica lui Anais.

Citeşte şi:

Nicolae Guță a devenit tată pentru a 12-a oară. Soția lui a născut un băiețel