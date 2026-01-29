Nu moștenește pasiunea mamei sale în ceea ce privește televiziunea, însă îi calcă pe urme atunci când vine vorba de lejeritatea cu care vorbește în fața camerelor. Alma ne-a povestit care sunt pasiunile ei, ce activități extrașcolare are și cum se pregătește pentru o carieră în atletism. Totul sub atenta supraveghere a mamei sale.

Libertatea: Cum e pe stadion?

Alma: Bine și greu.

Greu?

Alma: E greu pentru că după antrenament nu îmi mai simt picioarele.

Amalia Enache: După competiție nu le mai simte. Asta zice. Eu am zis că este bună, dar nu am zis că este ușor. Că dacă este ușor, ceva nu este în regulă. Noi, ăștia mai maturi știm că așa e: cu greu dobândești ceva frumos, nu cu ușor.

Mie mi se pare că la tine, Alma, totul pare simplu și ușor!

Alma: Așa pare din afară, dar în mine, sunt extenuată mereu.

Ai început să mergi la competiții, să iei medalii?

Alma: Doar la școală.

Și care sunt probele tale preferate?

Alma: Am trei: rezistență, groapa cu nisip și saltea.

Amalia: Spune care este atuul tău la rezistență! Cum recuperezi?

Alma: Păi, la început (n.r. – probei) sunt ultima.

Amalia: E chiar, să nu exagerăm.

Alma: Mă rog, nu ultima, a treia. Apoi bag viteză super mult.

Amalia Enache este cel mai mare susținător pe stadion

Deci ai o strategie? Păstrezi energia, alergi constant și la final bagi viteză?

Amalia: Dar este o strategie sau vine o forță din tine pe final?

Alma: Pe final, dacă ar fi după mine, aș fi cea mai extenuată.

Amalia: Și atunci după cine e, dacă reușești să câștigi? După picioare?

Alma: Daa.

Dar ca o fetiță de vârsta ta te mai uiți și tu la desene, mai ai timp să te joci cu păpușile?

Alma: Da. Mai am timp după școală când nu am atletism.

Dar tu vreodată te-ai jucat la jocuri pe calculator, pe televizor?

Alma: Pe calculator nu, pe televizor nu, doar pe tabletă.

Video: Robert Nițoi

Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală"
