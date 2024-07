Invitată la emisiunea „După faptă și răsplată, Oana Ioniță și-a luat inima în dinți și a povestit detalii neștiute despre familia ei. Fosta bebelușă de la Cronica Câcotașilor a divorțat în anul 2022, după o căsnicie de 10 ani, de Florin, bărbatul cu care ea are un băiat în vârstă de 9 ani.

Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru s-au căsătorit civil în vara lui 2013, atunci când fiica ei avea numai 3 ani. Coregrafa a avut înainte o relație cu David, un bărbat de spaniolă, iar împreună o au pe Isabel. Din dezvăluirile făcute de vedetă, fiica ei a aflat abia în acest an că Florin Budnaru nu este tatăl ei biologic.

„Ea a aflat anul ăsta, noi am încercat să ținem departe de ea asta. La 1 ianuarie i-am spus, ca să nu vină toate lucrurile năvală peste ea, ea era mică, 3 ani avea când l-am cunoscut pe Florin.

Când ne-a văzut, Florin a zis că și-ar dori să fim o familie. Când a apărut Maxim lucrurile s-au schimbat, el a simțit să fie mai aproape de el, e un lucru natural, oricât de mult ai vrea să fi lângă, parcă ești puțin mai aproape de celălalt.

Eu i-am zis că are suportul meu, suportul lui buni și suntem lângă ea tot timpul”, i-a mărturisit Oana Cristinei Șișcanu, potrivit unica.ro.

„Am încercat să îi fac o prezentare astfel încât să știe că Florin a încercat să îi fie ca un tată”

Din spusele coregrafei, fiica ei nu s-a supărat că a aflat abia acum că Florin nu este tatăl ei biologic. Adolescenta a înțeles situația și decizia mamei sale. Oana Ioniță nu a mai păstrat legătura cu David, tatăl fiicei sale. „Eu am încercat să îi fac o prezentare astfel încât să știe că Florin a încercat să îi fie ca un tată și să ne susțină și să fim împreună o familie. A înțeles, nu avea de ce să se supere, este o situație de viață. Noi am rămas separați (n.r. – ea și tatăl biologic al Isabelei). Eu am plecat și el a rămas acolo.”

„Mi-a explicat și avocata că, oricum, custodia este comună, indiferent de domiciliu”

După divorțul de Florin Budnaru, fiul Oanei a rămas să locuiască cu tatăl, iar fiica sa locuiește cu mama. Cei doi foști soți au decis să fie custodie comună a copiilor.

„Am avut o mică problemă legată de Maxim. Florin își dorește foarte mult să stea cu el, îl iubește foarte mult, și eu îl iubesc. Custodia e comună. Toată viața, părinții încearcă să-și împartă responsabilitățile și să asigure un trai decent, o educație, toate cele. Eu am vrut să stea cu mine. Dar mi-a explicat și avocata că, oricum, custodia este comună, indiferent de domiciliu, la mine sau la el. El oricum o să vină la mine. Are toți prietenii unde locuiesc. Plus că o are pe sora lui, iubirea lui, cu care se joacă. Doar domiciliul în acte este la Florin”, a explicat Oana Ioniță.

