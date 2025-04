„Este un tip foarte amuzant. E un tip care are simțul umorului foarte bine dezvoltat, dar nu ne apucăm să facem astfel de lucruri și acasă ca la Săriți de pe fix. În schimb, pe latura de improvizație, se întâmplă, mai ales când ne jucăm cu copiii sau când predăm la cursurile noastre.

Prin improvizație poți să devii foarte spontan, creativ și să capeți mai multă încredere în tine. Și este o metodă pe care o folosim și cu copiii noștri și pe partea educațională, dar și pe partea de actorie”, a declarat Jojo pentru Ego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Jojo a recunoscut că este o persoană foarte calmă și că, în general, atunci când ea și Paul sunt supărați, apelează la simțul umorului.

„Eu nu sunt nervoasă… Mă supăr uneori, dar nu sunt genul nervos când mă cert. Dar da, apelează la simțul umorului și, îți dai seama, suntem amândoi destul de temperamentali, că suntem moldoveni. Dar eu îl iubesc pe Paul, e un tip care normal că te amuză. Și dacă ai fi un pic supărat și face o glumă, normal că ne revenim. Despre asta e vorba în viață, să echilibrezi un pic lucrurile. Dacă am tot sta supărați nu am mai petrece atâția ani împreună…”, a mai adăugat vedeta.

Recomandări USR a oprit finanțarea campaniei prezidențiale a Elenei Lasconi și îl va susține pe Nicușor Dan: „El e singurul candidat care are şase să intre în turul 2”

Un alt detaliu din intimitatea cuplului a fost dezvăluit de Jojo. Ea a spus cum reușește să își împace soțul atunci când este supărat.

„Eu încerc să fiu foarte caldă și drăguță, dacă se poate. Dacă am loc sunt tare drăguță. Dacă nu, aia e, îi dau spațiu. Cu toții mai avem momente mai puțin faste, să spunem, iar atunci fiecare are nevoie de o gură de aer și cred că e important să ne simțim partenerul și să îl lăsăm în pace dacă are o zi mai proastă”, a încheiat Jojo pentru sursa de mai sus.

Istorii electorale În ce țară a fost implementat pentru prima dată votul electronic la scară națională? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este țara cu cei mai puțini locuitori care organizează alegeri democratice? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară femeile au protestat împotriva dictaturii prin lovirea ritmică a unor oale și tigăi? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT De ce este semnificativă Magna Carta (1215) pentru evoluția sistemelor electorale? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Existau proceduri electorale pentru poziții religioase în vechiul Egipt? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Răspunsul umilitor care îl va enerva pe Donald Trump, după ce tarifele SUA împotriva Chinei au intrat în vigoare

Urmărește-ne pe Google News