Filme Netflix februarie 2024. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări, pe Netflix, începând din luna februarie 2024. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Filmele lunii pe Netflix, în februarie 2024

Luna februarie, pe Netflix, se află sub semnul aventurii, al misiunilor fantastice, dar și al poveștilor de iubire ce se lasă ghidate de pasiune și de lipsa regulilor. Printre filmele lunii se numără: Avatar: The Last Airbander, adaptarea live-action a îndrăgitului serial de animație și urmărește aventurile lui Aang, tânărul avatar, în încercarea de a stăpâni cele patru elemente, pentru a reinstaura echilibrul lumii; Players, un film cu Gina Rodriguez și Tom Ellis, despre relațiile care pot porni dintr-un joc al atracției; Formula 1: Drive to Survive: Sezonul 6, un nou sezon intens disputat, unde concentrația și adrenalina ating cote maxime pe circuit și în afara lui.

Pe lângă acestea, pe platformă mai pot fi urmărite și alte filme și seriale noi: One Day, cronica unei povești de dragoste ce se întinde pe decenii întregi, bazată pe bestsellerul internațional al lui David Nicholls; Code 8 Part II, unde un fost condamnat face echipă cu un baron al drogurilor pentru a proteja o adolescentă de un sergent de poliție corupt; Orion and the Dark, unde un elev obișnuit este vizitat de întruchiparea fricii lui principale, care îl poartă într-o călătorie extraordinară în jurul lumii.

Players

Filme Netflix februarie 2024 – Players trailer

Vreme de ani de zile, Mack (Gina Rodriguez), o jurnalistă sportivă din New York, și-a perfecționat tacticile de agățat împreună cu Adam (Damon Wayans Jr.), cel mai bun prieten al ei, și gașca lor. Deși le-a adus nenumărate aventuri de o noapte, respectarea „manualului” lor vine cu un set strict de reguli de bază, dintre care cea mai importantă este că nu poți să îți construiești o relație pornită dintr-un joc.

Când Mack se îndrăgostește pe neașteptate de cea mai recentă țintă a ei, fermecătorul corespondent de război Nick (Tom Ellis), începe să regândească întregul joc. Cum liniile dintre muncă, distracție, prietenie și iubire încep să devină neclare, Mack este nevoită să învețe ce înseamnă să treacă de la simpla acumulare de puncte la păstrarea lor.

AVATAR: The last Airbender

AVATAR: The last Airbender trailer

Apă. Pământ. Foc. Aer. Cândva, cele patru națiuni trăiau în armonie, cu avatarul, stăpânul celor patru elemente, păstrător al păcii între ele. Totul s-a schimbat când Națiunea Focului i-a atacat și i-a nimicit pe Nomazii Aerului, primul pas în încercarea războinicilor focului de a cuceri lumea.

Cum ciclul curent de încarnare a avatarului nu s-a petrecut încă, nori sumbri pun stăpânire asupra lumii. Dar asemeni unui licăr de lumină ce răzbate prin tenebre, speranța se arată când tânărul Aang (Gordon Cormier), ultimul supraviețuitor al neamului lui, se trezește la viață pentru a-și ocupa locul cuvenit de următor avatar. Însoțit de noii săi prieteni, frații Sokka (Ian Ousley) și Katara (Kiawentiio), membri ai Tribului Apelor din Sud, Aang pornește într-o misiune fantastică, plină de acțiune, pentru a salva lumea și a pune capăt masacrului încrâncenat al Stăpânului Focului, Lordul Ozai (Daniel Dae Kim).

Dar cum prințul moștenitor Zuko (Dallas Liu) este hotărât să îi captureze, sarcina lor nu va fi deloc ușoară. Vor avea nevoie de sprijinul numeroșilor aliați și al personajelor colorate cu care se întâlnesc pe parcurs. Avatar: Ultimul războinic al aerului este o adaptare live-action a îndrăgitului serial de animație Nickelodeon premiat. Albert Kim (Călărețul fără cap, Nikita) este realizatorul, producătorul executiv și scenaristul serialului. Jabbar Raisani (Pierduți în spațiu, Stranger Things) și Michael Goi semnează producția executivă și regia, alături de regizorii Roseanne Liang (care este și ea producător executiv) și Jet Wilkinson. Dan Lin (Marea aventură Lego, Aladdin) și Lindsey Liberatore (Walker) sunt producători executivi din partea Rideback.

FORMULA 1: drive to survive -sezonul 6

Piloții, managerii și proprietarii de echipă trăiesc la cote maxime, atât pe circuit, cât și în afara lui în timpul unui sezon de Formula 1 intens disputat.

Filme seriale pe Netflix în februarie 2024

One day – serial nou

One day trailer – serial nou pe Netflix în febrruarie 2024

După ce petrec noaptea absolvirii împreună, Emma și Dexter merg fiecare pe drumul său, dar viețile lor rămân întrepătrunse. Bazat pe romanul semnat de David Nicholls. Serialul poate fi urmărit începând din 8 februarie, pe Netflix.

A Killer Paradox

A Killer Paradox trailer

După un omor accidental care duce la o altă crimă, un student obișnuit se trezește prins într-o urmărire nesfârșită de-a șoarecele și pisica cu un detectiv viclean. Din 9 februarie, pe Netflix.

Alpha Males – sezonul 2

Nimic nu se schimbă peste noapte. Oricât s-ar strădui să le iasă totul bine, cei patru amici găsesc mereu noi căi să dea greș când e vorba de serviciu, familie și sex. Din 9 februarie, pe Netflix.

Good Morning, Veronica – sezonul 3

Good Morning, Veronica trailer – sezonul 3

Aflată în căutarea dreptății, Verônica formează alianțe neobișnuite și descoperă mai multe despre trecutul ei în sezonul final, care e marcat de momente sfâșietoare. Din 14 februarie, pe Netflix.

Love is Blind – sezonul 6

Timp de patru săptămâni în Charlotte, persoanele singure își sporesc efortul de a găsi iubirea cu ajutorul cabinelor, într-o aventură palpitantă de autodescoperire. Serialul poate fi văzut din 16 februarie, pe Netflix.

ALRAWABI school for girls: sezonul 2

Un nou an înseamnă o nouă clasă, noi reguli, dar și noi lideri la prestigioasa Școală de fete AlRawabi. Din 15 februarie, pe Netflix.

House of Ninjas

La ani după ce au lăsat în urmă viețile de ninja, membrii unei familii disfuncționale reîncep misiuni din umbră pentru a elimina pericolele de la orizont. Din 15 februarie, pe Netflix.

Ready, set, love

Filme și seriale noi pe Netflix în februarie 2024 – Ready, set, love trailer

Într-o lume care se confruntă cu scăderea dramatică a populației masculine, o femeie banală devine concurentă într-o competiție matrimonială organizată de guvern. Din 15 februarie, pe Netflix.

Comedy Chaos

Un nou serial, Comedy Chaos, poate fi urmărit din 16 februarie, pe Netflix. După ce este dat afară din propria companie, un bărbat păgubos trebuie să se împartă între căsnicia lui fragilă și clubul său de comedie lipsit de succes.

The Mire – Millennium

La sfârșitul anilor 90, poliția investighează o crimă locală, un schelet găsit în pădurea Gronty și o serie de răpiri înfiorătoare. Din 28 februarie.

Filme noi pe Netflix în februarie 2024

Ashes

De la o fantezie palpitantă la o relație periculoasă, o femeie căsătorită își vede viața distrusă după ce începe să citească un roman nepublicat. Din 9 februarie, pe Netflix.

The Heartbreak Agency

Ca să scrie un articol, un jurnalist sceptic participă ezitant la o terapie pentru inimi frânte, dar ajunge să-și deschidă sufletul în fața fermecătoarei sale terapeute. Din 14 februarie pe Netflix.

Through my Window – looking at you

Through my Window – looking at you trailer Netflix

Raquel și Ares nu se pot da uitării unul pe celălalt, chiar dacă între timp au și alte întâlniri romantice. Se vor reuni oare în ultimul capitol al trilogiei? Din 23 februarie, pe Netflix.

Kill me if you dare

Când o întorsătură a sorții dă peste cap căsnicia lor zbuciumată, Piotr și Natalia decid să rămână împreună, dar numai până când moartea îi va despărți. Din 13 februarie.

The Abyss

În timp ce orașul suedez Kiruna se scufundă, Frigga se împarte între familie și slujba ei de șef al securității la cea mai mare mină subterană din lume. Din 16 februarie.

Code 8 Part II

Într-un oraș în care oamenii cu superputeri sunt oprimați, un fost escroc face echipă cu un traficant pentru a proteja o adolescentă de un polițist corupt. Din 28 februarie.

Filme documentare pe Netflix, în februarie 2024

Lover, stalker, killer

Un documentar tulburător în care un mecanic cunoaște o femeie pe internet care face pentru el o obsesie amoroasă dusă la un extrem letal. Din 9 februarie, pe Netflix.

Little Nicholas – Life of a Scoundrel

Un documentar din perspectiva Micului Nicolás, care, adolescent fiind, reușește să se strecoare printre politicieni, milionari și chiar membri ai Casei Regale.

Einstein and the Bomb

Ce s-a întâmplat după ce Einstein a fugit din Germania nazistă? Folosind filmări de arhivă și cuvintele fizicianului, documentarul explorează mintea unui geniu chinuit. Din 16 februarie, pe Netflix.

Filme Netflix pentru copii și familie

Orion and the Dark

Un băiat cu o imaginație bogată își înfruntă fricile într-o aventură prin noapte cu noul său prieten, o creatură gigantică și zâmbitoare pe nume Întunericul.

