Filmele lunii iulie 2025 pe Netflix

În luna iulie 2025, Netflix vine cu o colecție încântătoare de filme și seriale pe care le poți lua cu tine în vacanță, dar și de care să te bucuri acasă, la loc răcoros! Astfel, vei putea viziona pe Netflix: The Old Guard 2, care o readuce pe Charlize Teron în rolul neînfricatei Andy pentru a salva omenirea de un nou inamic, totul alături de echipa sa de eroi; al doilea sezon din serialul Sandman, bazat pe seria de benzi desenate omonimă, care vine cu un final palpitant și multe situații incitante; Happy Gilmore 2, care reunește îndrăgita distribuție din primul film, cu Adam Sandler și Julie Bowen în prim-plan, dar și apariții noi precum Eminem sau Bad Bunny.

Tot luna aceasta apar pe platformă și comedia romantică Too Much, o serie care vine de la Lena Dunham, creatoarea Girls, dar și de la producătorii Love Actually; confruntarea mult așteptată și plină de adrenalină dintre Katie Taylor vs. Amanda Serrano, în direct din Madison Square Garden; Leanne, un sitcom simpatic despre viața unei femei, interpretată chiar de comedianta Leanne Morgan, după ce soțul decide să o părăsească pentru altcineva, la 33 de ani de căsnicie.

În plus, în iulie poți viziona pe Netflix și The Matrix, Joker, Forrest Gump și A Beautiful Mind.

The Old Guard 2

Andy și echipa sa de războinici nemuritori revin cu un nou țel în misiunea lor de a proteja lumea. Cu Booker încă în exil după trădarea sa și cu Quynh dornică pe răzbunare după ce a scăpat din închisoarea subacvatică, Andy se confruntă cu propria mortalitate descoperită recent, în timp ce o amenințare misterioasă apare și ar putea periclita tot ceea ce a realizat de-a lungul a mii de ani. Andy, Nile, Joe, Nicky și James Copley solicită ajutorul lui Tuah, un vechi prieten care ar putea deține cheia pentru dezlegarea misterului existenței nemuritoare. Din 2 iulie, pe Netflix.

Sandman: Sezonul 2

O reuniune a Nesfârșiților îl împinge pe lordul Morfeu pe o cale periculoasă, unde o alegere fatidică îl transformă în ținta unei neobosite încercări de răzbunare. Serialul este disponibil din 3 iulie, pe Netflix.

Happy Gilmore 2

Ghinionistul revine! „Happy Gilmore 2” este un film american de comedie, care va fi lansat în curând și o continuare a filmului din 1996 „Happy Gilmore”, care va avea premiera pe Netflix pe 25 iulie 2025. Filmul este produs de Happy Madison Productions și regizat de Kyle Newacheck, avându-i ca producători pe Adam Sandler, Tim Herlihy, Jack Giarraputo și Robert B. Simonds Jr.

Happy Gilmore 2 – Trailer Netflix

Seriale noi pe Netflix în iulie 2025

Better late then single

Gata să intre în universul întâlnirilor, mai mulți tineri singuri de-o viață primesc sfaturi în materie de stil, sănătate și încredere. Vor reuși să găsească dragostea? Din 8 iulie, pe Netflix.

The Gringo Hunters

O unitate de poliție mexicană de elită urmărește fugarii americani care trec granița, confruntându-se cu minciuni și crime. Un serial captivant bazat pe evenimente reale. Din 9 iulie, pe Netflix.

Building the band

În acest reality-show inovator, vocaliști talentați concurează pentru șansa de a forma o trupă de succes, fără să se vadă: doar vocea contează. Din 9 iulie, pe Netflix.

Too much

O newyorkeză cu inima frântă se mută la Londra în căutarea unei vieți romantice și se îndrăgostește de un muzician care numai cavaler romantic nu e. Disponibil din 10 iulie, pe Netflix.

Untamed

Un agent federal vine să investigheze moartea unei femei în vastul Parc Național Yosemite, un teritoriu unde natura se supune doar propriilor reguli. Serialul poate fi urmărit din 17 iulie pe Netflix.

Delirium

Când Agustina, soția sa, cade pradă delirului, un profesor decide să-i exploreze trecutul, încercând să-i reconstituie și să descopere sursa nebuniei sale. Din 18 iulie, pe Netflix.

Letters from the past

Când o tânără află un secret îngropat de mult timp despre trecutul ei, ea trebuie să găsească autorii unei colecții de scrisori pentru a descoperi adevărul. Din 23 iulie, pe Netflix.

Glass heart

O bateristă aspirantă își pierde brusc locul în trupă. Viața ei se va schimba dramatic însă după ce este recrutată în noua formație a unui muzician strălucit. Din 31 iulie.

Leanne

Când soțul ei o părăsește pentru o altă femeie, o mamă sudistă tenace o ia de la capăt cu sprijinul familiei sale iubitoare, dar care se comportă fără menajamente. Din 31 iulie.

Filme noi pe Netflix în iulie 2025

Brick

Un zid misterios apare peste noapte de jur împrejurul clădirii în care locuiesc, iar Tim și Olivia trebuie să colaboreze cu vecinii lor reticenți ca să scape cu viață. Din 10 iulie, pe Netflix.

Brick- Trailer Netflix – filme noi pe Netflix în iulie 2025

Almost cops

Un polițist comunitar zelos și un fost detectiv ambițios sunt obligați să facă echipă, aducând haosul pe străzile din Rotterdam. Disponibil din 11 iulie, pe Netflix.

Tyler Perry’s Madea’s destination wedding

Madea își pregătește cele mai elegante rochii înflorate și o doză zdravănă de haos când familia Simmons pornește spre Bahamas pentru nunta strănepoatei sale. Din 11 iulie.

Almost Family

Un tată brazilian se confruntă cu socrii argentinieni ai fiicei sale într-o excursie în Bariloche, care se transformă într-o comedie despre rivalitate și mândrie locală. Din 18 iulie.

Wall to wall

Un bărbat care și-a cheltuit toate economiile pe un apartament nou descoperă că pereții sunt plini de zgomote ciudate, vecini ostili și secrete tulburătoare. Din 18 iulie, pe Netflix.

Filme documentare noi pe Netflix în iulie 2025

Attack on London: Hunting the 7/7 bombers

Relatări din interior și secvențe nemaivăzute spun povestea atentatelor cu bombă asupra rețelei de transport londoneze din 7 iulie 2005 și a urmărilor explozive pe care le-au avut. Disponibil din 1 iulie, pe Netflix.

Tour de France: Unchained: Sezonul 3

În ediția palpitantă a Turului Franței din 2024, echipele mari domină, iar cele mici se luptă să supraviețuiască. Accidentările recente creează probleme pentru unii. Din 2 iulie.

All the Sharks

Patru echipe de experți și pasionați de rechini străbat lumea în căutarea celor mai rare specii, într-o competiție reality plină de adrenalină. Din 4 iulie.

Amy Bradley is missing

Acest serial cu crime reale investighează dispariția unei tinere dintr-o croazieră din Caraibe, în 1998, și eforturile neîncetate ale familiei sale de a găsi răspunsuri. Din 16 iulie, pe Netflix.

Critical: Between life and dead

De la urgențe critice la sala de operație, serialul documentar urmărește unitățile de primiri urgențe din Londra în timp ce tratează pacienți cu traumatisme grave. Din 23 iulie.

Descoperă și Top 10 filme care să te inspire să călătorești vara asta

Evenimentele lunii iulie 2025 pe Netflix

Katie Taylor vs Amanda Serrano 3

Katie Taylor și Amanda Serrano sunt capul de afiș într-un mega eveniment pugilistic feminin la Madison Square Garden. Prezentat de Most Valuable Promotions. Live pe 12 iulie.

WWE Evoluțion 2025

Femei superstaruri și legende ajung în centrul atenției și intră în istorie în primul eveniment WWE exclusiv feminin. Live pe 14 iulie.

Filme noi pentru copii și familie, în iulie, pe Netflix

7 bears

Uită de cei șapte pitici, acum e timpul pentru cei șapte ursuleți! Această gașcă de blănoși adorabili reimaginează jucăuș basmele clasice pe care credeai că le știi. Din 10 iulie, pe Netflix.

Filme licențiate Netflix disponibile în iulie 2025

Heat- din 1 iulie

Split- din 1 iulie

A beautiful mind – din 4 iulie

E.T. the Extra-Terrestrial – din 4 iulie

Forest Gump – din 5 iulie

Joker- din 10 iulie

Darkest Hour – din 16 iulie

The Mastrix – din 22 iulie.

