Filme Netflix martie 2022. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări începând din luna martie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Filmele lunii martie 2022 pe Netflix

În luna martie, pe Netflix, poți urmări filme precum: Against The Ice, un film de supraviețuire cu Nikolaj Coster-Waldau și Joe Cole în rolurile principale, despre o expediție daneză care prezintă și o poveste adevărată despre prietenie, dragoste și puterea uimitoare a companiei; The Adam Project, un film sci-fi despre călătoria în timp în care un pilot (Ryan Reynolds) face echipă cu sinele lui mai tânăr și cu regretatul său tată (Mark Ruffalo) pentru a se împăca cu trecutul său, salvând în același timp viitorul; și, venit din Shondaland, serialul romantic, scandalos și inteligent Bridgerton se întoarce pentru Sezonul 2, unde îl vom vedea pe Anthony, cel mai mare frate și viconte Bridgerton, în timp ce încearcă să își găsească o soție potrivită.

Against the Ice

Filme Netflix martie 2022 – trailer Against the Ice

În 1909, expediția polară daneză, condusă de căpitanul Ejnar Mikkelsen încerca să se opună pretenției Statelor Unite asupra nord-estului Groenlandei, bazată pe supoziția că Groenlanda ar fi fost compusă din două porțiuni distincte. Lăsându-și echipajul pe vapor, Mikkelsen pornește într-o călătorie cu sania peste

întinderea de gheață însoțit de neexperimentatul Iver Iversen.

Cei doi reușesc să descopere dovada că Groenlanda este o singură insulă, însă revenirea la vapor durează mai mult și se dovedește a fi mai dificilă decât se așteptaseră. Confruntându-se cu foamea și epuizarea și atacați de urși polari, cei doi reușesc în cele din urmă să se întoarcă, însă găsesc vaporul zdrobit de gheață și tabăra abandonată. Sperând să fie salvați, cei doi se luptă pentru a rămâne în viață.

Pe măsură ce zilele devin tot mai lungi, bărbații încep să piardă contactul cu realitatea, iar neîncrederea și paranoia își fac simțită prezența. Această combinație se dovedește a fi extrem de periculoasă pentru încercarea lor de a supraviețui.

The Adam Project

Filme Netflix martie 2022

Un pilot care călătorește în timp face echipă cu el însuși în tinerețe și cu răposatul lui tată pentru a-și accepta trecutul și a salva viitorul.

Bridgerton: Sezonul 2

Bridgerton: Sezonul 2 Trailer

De la Shondaland și creatorul Chris Van Dusen, cel de-al doilea sezon din Bridgerton îl urmărește pe Lord Anthony Bridgerton, cel mai mare frate și viconte Bridgerton, în timp ce încearcă să își găsească o soție potrivită. Condus de datoria lui de a susține numele familiei, căutarea lui Anthony a unei debutante care să îndeplinească standardele lui imposibile pare nefastă până când Kate și sora ei mai mică Edwina Sharma sosesc din India.

Când Anthony începe să o curteze pe Edwina, Kate descoperă adevărata natură a intențiilor sale – o adevărată potrivire de dragoste nu este pe lista lui de priorități – și decide să facă tot ce-i stă în putere pentru a opri posibila căsătorie. Dar, făcând acest lucru, meciurile dintre Kate și Anthony nu fac decât să-i apropie, complicând lucrurile de ambele părți. În Grosvenor Square, familia Featherington trebuie să-l întâmpine pe cel mai nou moștenitor al proprietății lor, în timp ce Penelope continuă să navigheze prin mulțime, păstrând în același timp cel mai profund secret față de oamenii cei mai apropiați.

Bridgerton este un serial romantic, scandalos și inteligent, care abordează teme eterne, precum prietenia de nezdruncinat, căile întortocheate ale vieții de familie și visul unei iubiri care învinge totul.

Seriale Netflix martie 2022

The Guardians of Justice

După ce liderul lor aparent neînfricat se autodistruge, o echipă de supereroi cu probleme trebuie să înfrunte răul care mocnește în lume și în ei înșiși. Din 1 martie pe Netflix.

Midnight at the Pera Palace

Filme Seriale Netflix martie 2022

Aflată într-un vechi hotel din Istanbul, o jurnalistă este aruncată în trecut și trebuie să dejoace un complot care ar putea schimba soarta Turciei contemporane. Un nou film serial Netflix, din 3 martie 2022

The Parisian Agency- Exclusive Properties – sezonul 2

Tot din 3 martie, un nou sezon, pe Netflix. Alătură-te familiei Kretz în timp ce își ajută clienții să găsească locuințe extraordinare în Franța și în străinătate și aruncă o privire în viața lor de zi cu zi.

Pieces of Her

Când în orășelul ei are loc un atac violent care scoate la iveală amenințări ascunse și secrete mortale, o femeie începe să reconstituie trecutul întunecat al mamei ei. Un nou serial Netflix din 4 martie.

An Astraological Guide for Broken Hearts – sezonul 2

Filme seriale Netflix martie 2022

În timp ce Alice continuă să aibă succes cu emisiunea „Astrele iubirii”, propria ei poveste de iubire cu Davide nu se dovedește a fi tocmai previzibilă. Din 8 martie.

Queer Eye Germany

Experți în modă, frumusețe, sănătate, design și stil de viață, cei cinci fabuloși fascinează o lume întreagă și schimbă vieți în acest serial despre transformări. Din 9 martie, pe Netflix.

The Last Kingdom- sezonul 5

O pace fragilă domnește în Anglia de ani buni, dar Uhtred crede că necazurile se adună la orizont, iar evenimentele îi confirmă în curând bănuielile. Din 9 martie 2022.

Formula 1- Drive to Survive – sezonul 4

Douăzeci de piloți, atât începători, cât și veterani, concurează în acest nou sezon de curse Formula 1 plin de drame și adrenalină. Din 11 martie.

Life After Death with Tyler Henry

Filme Netflix martie 2022

În acest reality-show intim, clarvăzătorul Tyler Henry oferă răspunsuri și împăcare din lumea de dincolo în timp ce explorează trecutul propriei familii. Din 11 martie.

Soil

Un antreprenor autoproclamat crede că a dat lovitura cu o afacere care promite să îngroape morții din comunitatea sa în pământ importat în Belgia tocmai din Maroc.Un nou serial Netflix, din 17 martie.

Cracow Monsters

O tânără urmărită de propriul trecut se alătură unui misterios profesor și grupului său de studenți care studiază fenomene paranormale și se luptă cu demonii. Din 18 martie.

Eternally Confused and Eager for Love

Adesea ghidat (greșit) de o voce imaginară nesuferită, un tânăr inadaptat și singuratic de 20 și ceva de ani încearcă din răsputeri să-și facă o prietenă. De asemenea, din 18 martie.

Human Resources

Filme Netflix martie 2022

În acest serial derivat din Big Mouth, Zburătoarele, Monștrii Hormonilor și o grămadă de alte creaturi se confruntă cu drame la locul de muncă și cu clienții lor oameni. Un nou serial din 18 martie.

Light the Night – Partea 3

După accident, femeile de la barul Scânteia continuă să caute răspunsuri, dar adevărul este mult mai complicat decât se așteptau. Din 18 martie.

Standing Up

În Paris, patru tineri comedieni de stand-up își urmează visul de a atinge gloria, dar au de-a face cu presiuni financiare, tensiuni în familie și aventuri romantice. Din 18 martie.

Twenty Five Twenty One

Într-o perioadă în care visele par de neatins, o scrimeră adolescentă își urmează ambiția și întâlnește un tânăr muncitor care caută să-și refacă viața. Din 19 martie.

Forecasting Love and Weather

La administrația națională meteo, dragostea se prognozează la fel de greu ca ploaia și cerul senin pentru o angajată conștiincioasă și colegul ei plin de viață. Din 20 martie.

Thirty Nine

Împreună la bine și la greu, trei prietene rămân unite în timp ce se confruntă cu viața, dragostea și pierderea în pragul vârstei de 40 de ani. Din 24 martie.

Business Proposal

Deghizată, Ha-ri merge la o întâlnire aranjată ca să-l sperie pe pretendent. Dar situația scapă de sub control când află că acesta e șeful ei și o vrea de soție. Din 28 martie.

Filme Netflix martie 2022

The Weekend Away – din 3 martie

Trailer The Weekend Away

Prietena ei cea mai bună dispare în timpul unui sejur în Croația, așa că Beth încearcă să afle ce s-a petrecut, însă descoperă doar un șir neîntrerupt de minciuni.

The Invisible Thread -din 4 martie

Un adolescent cu doi tați creează un documentar despre părinții lui, dar este surprins atunci când, în viața reală, intervine o întorsătură de situație în familia sa.

The Bombardment -din 9 martie

Destinele unor locuitori din Copenhaga se împletesc când, în al Doilea Război Mondial, un bombardament vizează accidental o școală plină de copii. Bazat pe fapte reale.

Rescued By Ruby – din 17 martie

Urmărindu-și visul de a se alătura unei unități de elită K9, un polițist face echipă cu inteligenta, dar neascultătoarea cățelușă Ruby, care provine dintr-un adăpost.

Windfall -din 18 martie

Trailer – Filme Netflix martie 2022

Un bărbat sparge casa de vacanță a unui miliardar în care nu e nimeni, dar lucrurile se complică după ce arogantul mogul și soția lui vin la o relaxare de ultim moment.

Meskina – din 4 martie

La peste 30 de ani, cu inimă frântă și fără serviciu, Leyla vrea să se reinventeze și să-și caute fericirea, în timp ce familia încearcă să-i găsească altă pereche.

Autumn Girl – din 8 martie

În Polonia anilor 60, Kalina Jędrusik este în culmea popularității, dar se confruntă cu un oficial care amenință să-i distrugă cariera.

Marilyn’s Eyes – din 15 martie

Mâncarea reunește doi tineri creativi dintr-un spital psihiatric. Ei trebuie să găsească rețeta vindecării în timp ce transformă un restaurant din ficțiune în realitate.

Black Crab – din 18 martie

Într-un viitor apocaliptic, o tânără primește ordinul de a traversa marea înghețată în cadrul unei misiuni secrete care ar putea încheia războiul civil din țara ei.

Love Like Falling Pearls – din 24 martie

Un fotograf aspirant se îndrăgostește de o coafeză plină de viață. Cei doi au tot viitorul în față, dar o întorsătură de situație reușește să schimbe totul.

Filme Netflix pentru copii și familie în martie 2022

He-Man and the Mastres of the Universe – sezonul 2, din 3 martie

Soarta Eternos este în joc când He-Man și eroii stabilesc noi alianțe și țes noi destine pentru a dejuca planurile mârșave ale lui Skeletor.

Chip and Potato – sezonul 3, din 8 martie

Filme pentru copiii Netflix martie 2022

Cu puțin ajutor de la Potato, Chip învață și mai multe despre lumea cea mare, de la prima tunsoare la primul zbor cu avionul!

Karma’s Word: sezonul 2

Karma are o nouă slujbă, vrea să devină președintele școlii și încearcă să creeze o schimbare în comunitate, iar noile provocări îi oferă inspirație pentru noi cântece. Un nou serial Netflix pentru copii, din 10 martie 2022.

Team Zenko Go – din 15 martie

Pentru această echipă de copii, nicio faptă bună nu este prea neînsemnată! Niah, Ari, Ellie și Jax lucrează sub acoperire pentru a ajuta și a rezolva problemele orașului!

Mighty Express- sezonul 6, din 29 martie

Desene animate Netflix

Prin spontaneitate și cooperare, o echipă de trenuri și prietenii lor copii reușesc să depășească obstacolele apărute pe șine și în acest nou sezon!

Filme documentare în martie 2022, pe Netflix

Worst Roommate Ever -din 1 martie

Worst Roommate Ever Trailer- Filme Netflix martie 2022

Escroci violenți. Ucigași cu sânge rece. Aceste înfricoșătoare povești adevărate dezvăluie unele dintre cele mai groaznice experiențe de coabitare care se pot imagina.

Surving Paradise: A Family Tale

În delta fluviului Okavango din deșertul Kalahari trăiesc elefanți, lei, lupi și multe alte specii, dar viitorul lor este amenințat de un sezon din ce în ce mai secetos. Din 3 martie.

The Andy Warhol Diaries

După ce este împușcat în 1968, Andy Warhol începe să-și documenteze viața și sentimentele. Jurnalul său și acest serial documentar ne dezvăluie omul din spatele imaginii. Din 9 martie.

Bad Vegan- Fame. Fraud. Fugitives – din 16 martie

După ce se mărită cu un bărbat misterios care pretinde că îi poate face câinele nemuritor, o apreciată proprietară de restaurant vegan își vede viața dată peste cap.

Animal: sezonul 2

Acest serial captivant urmărește cele mai maiestuoase creaturi ale lumii, surprinzând scene unice și emoționante, dar și cumplite. Din 18 martie.

The Principles of Pleasure

Filme documentare Netflix martie 2022

Știința modernă, bucuria și sexul se întâlnesc în acest serial revelator, care explorează universul complex al plăcerii feminine și dărâmă convingeri învechite. Din 22 martie.

Trust No One: The Hunt for the Crypto King

Când fondatorul unei case de schimb de criptomonede din Canada moare pe neașteptate în India, clienții săi bănuiesc că decesul lui este mai complicat decât pare. Din 30 martie.

