În perioada 7 – 21 octombrie 2025, cinefilii și pasionații de mașini își pot achiziționa bilete în avans pentru spectacolele în prezența actorilor astfel:

  • Cluj: 7 octombrie / Cinema City Iulius Mall – Codin Maticiuc, Denis Hanganu, Andy Popescu
  • Braşov: 9 octombrie / CinemaONE Coresi Mall – Denis Hanganu, Aris Negoiță / Cinema City AFI Brasov – Andy Popescu
  • Sibiu: 10 octombrie / CineGold Promenada Mall – Denis Hanganu, Aris Negoiță, Andy Popescu
  • Timişoara: 11 octombrie / Cinema City Shopping City – Codin Maticiuc, Andy Popescu
  • Constanţa: 15 octombrie / Cinema City City Park – Codin Maticiuc, Andy Popescu
  • Piteşti: 16 octombrie / Cinema City VIVO mall – Denis Hanganu, Andy Popescu, Ștefania, Andi Vasluianu, Aris Negoiță
  • Ploieşti: 17 octombrie / Cinema City Shopping City – Denis Hanganu, Andy Popescu, Ștefania, Andi Vasluianu, Aris Negoiță
  • Iaşi: 18 octombrie / Cinema City Moldova Mall – Codin Maticiuc, Denis Hanganu, Andy Popescu
  • Bucureşti: 21 octombrie / Cineplexx Băneasa Shopping City – Denis Hanganu, Andy Popescu, Ștefania, Andi Vasluianu, Aris Negoiță
„Cursa” este un film românesc care nu se teme să gândească mare. E pentru cei care știu ce înseamnă să duci o poveste până la capăt, cu motorul turat și mâinile pe volan. E despre orașul care te provoacă la fiecare pas și despre liniile subțiri dintre risc și supraviețuire.

Din distribuția filmului fac parte Denis Hanganu, Codin Maticiuc, Ștefania, Andi Vasluianu, Ștefan Iancu, Aris Negoiță, George Ivașcu și Levent Sali, alături de Andy Popescu, Majda Aboulumosha sau artistul BlvckMatias, dar şi alte apariții speciale ale mai multor creatori de conținut și persoane publice.

Produs de Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment, filmul „Cursa” va ajunge în premieră pe marile ecrane din toată țara din 24 octombrie 2025, în 2D şi 4DX™.

