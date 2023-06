Finala „Chefi la cuțite”, sezon 11. Cine sunt concurenții care luptă în această seară pentru premiul de 30.000 de euro

Aseară, la „Chefi la cuțite”, sezon 11, nouă concurenți au luptat în semifinală pentru a prinde unul dintre cele trei locuri în marea finală a show-ului culinar.

Monica Pușcoiu, Nina Rus, Matthew Ehsanmehr, Constantin Onuț, Ana Maria Ijac (Anica), Ștefan Nistor, Pablo (Dumitru Paul Tudosescu), Laurențiu Neamțu și Mihaela Zahariea sunt cei 9 concurenți care au resimțit din plin emoțiile semifinalei. Au trecut prin trei probe dificile, iar la final, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au decis finaliștii sezonului 11 „Chefi la cuțite”.

„Oamenii ăștia chiar s-au străduit toți să facă ceva interesant. Arată foarte bine majoritatea!”, a spus Florin Dumitrescu, completat de Cătălin Scărlătescu. „Doamne, Dumnezeule! Zici că n-au gătit ei! Uite câtă evoluție“, a completat Cătălin Scărlătescu.

Trei finaliști la „Chefi la cuțite”, sezon 11

Cea care a anunțat numele celor trei finaliști „Chefi la cuțite”, sezon 11 a fost prezentatoarea Gina Pistol. „Au fost câteva mii, au rămas sute în audiții. Ați intrat în bucătăria Chefi la cuțite 21, au mai venit 5, au mai plecat alții. Sunteți 9, dar veți rămâne 3.

Și pentru unul dintre cei 3, pe această bandă, va veni în curând o farfurie aurie. Arătați ca niște oameni care au muncit mult. Prima veste bună pe care trebuie să v-o spun este că toate cele trei echipe vor avea câte un reprezentant în finală”, a zis vedeta.

Paul Tudosescu, Nina Hariton și Laurențiu Neamțu sunt finaliști „Chefi la cuțite”, sezonul 11.

Cine e Paul Tudosescu, finalist la „Chefi la cuțite”, sezon 11

Dumitru Paul Tudosescu este cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu la „Chefi la cuțite”, sezonul 11. Concurentul a dezvăluit ce poveste incredibilă de viață are, prin ce experiențe dificile a trecut, dar și ce carieră impresionantă are ca bucătar.

„Sunt Paul, vin din Anglia și lucrez ca bucătar. Lucrez de la 14 ani. Am început la hotel Sofitel, chef bucătar era chef Dumitru Bucșă. L-am prins o lună pe Jean-Luc (…). Am mers în Anglia. Am avut o problemă, o dependență, am avut niște probleme în trecut. Dar mă duceam la muncă, lucram. A trebuit să scap din cercul în care eram, așa că m-am apucat de bucătărie (…). Mi-a trebuit să fac ceva, ca să fac ceva. Am avut familia lângă și fosta mea soție. Și a trebuit să fac ceva. M-am gândit ce-mi place să fac și am decis să fac un curs de bucătărie în Franța, undeva, să plec din România, să scap de anturaj. Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. În 2005 am plecat în Anglia”.

Cine este Nina Hariton, finalistă la „Chefi la cuțite”, sezon 11

Nina Hariton a renunțat la meseria de bucătar pentru a deveni agent imobiliar. Nina Hariton a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Mai mult, concurenta este prima femeie din emisiune care a obținut trei cuțite de aur.

Cine este Laurențiu Neamțu, finalist la „Chefi la cuțite”, sezon 11

Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, concurentul de 35 de ani din Brașov cu o experiență culinară impresionantă. „Pasiunea mea pentru bucătărie a început de la o vârstă fragedă, tatăl meu fiind bucătar și lucrând la evenimente private. De la vârsta de 12 ani lucram alături de el. Apoi, de la 19 ani, am plecat din România.

Am lucrat ca bucătar patru ani în Cipru, apoi opt ani în America, unde am gătit la restaurante cu stele Michelin din New York, dar și la un country club din Florida, unde taxa de membru era de 160.000 de dolari și unde veneau numai vedete: de la Céline Dion la Justin Bieber. Am gătit și la nunta lui Michael Jordan la clubul alăturat”, a povestit Laurențiu.

