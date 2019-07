Fiul lui Marcel Pavel a intrat în afaceri. Cu ce se ocupă Sasha

Joi dimineață, Sasha a fost prezent în platoul emisiunii de la Antena Stars, alături de familia lui. Mama, tatăl și sora lui mai mică i-au purtat creațiile, pentru ca toată lumea să vadă rezultatele.

„Eu mi-am creat un brand de haine. Nouă ne plac foarte mult hainele şi am zis că… hai să facem ceva ce am vrea să cumpărăm. Să am mereu ceva de îmbrăcat. Am pasiunea să mă îmbrac cu haine frumoase”, a declarat Sasha, fiul lui Marcel Pavel, la Star Matinal, potrivit Spynews.

