Fiul Matildei Pascal Cojocărița, declarații neașteptate despre artistă. „Ziceam că a venit doamna cu dulciurile. După aia am aflat că e mama mea”

„Prin prisma meseriei ei, erau mai tot timpul plecaţi în turnee, iar eu am crescut la bunica. Eram mic… Veneau destul de rar la mine, dar când veneau, veneau cu portbagajul plin.

Ziceam că a venit doamna cu dulciurile. După aia am aflat că era mama mea, după ceva vreme. Eu credeam că bunica şi bunicul sunt părinţii mei”, a declarat fiul Matildei Pascal Cojocărița la Antena Stars.

Matilda Pascal Cojocărița crede că fiul ei ar fi fost influențat să gândească așa. Din fericire, însă, cei doi și-au rezolvat problemele și au reușit să aibă mereu o relație cât mai frumoasă și mai strânsă.

”În 31 de ani nu mi-a reproșat niciodată nimic. Dar am avut o perioadă când, după ce s-a căsătorit, a început cu ‘știi că eu sunt un frustrat, că nu am trăit lângă mama, că nu ai avut grijă de mine.

M-au pus pe gânduri foarte tare cuvintele astea. În primul rând, copilul meu nu poate să gândească așa. Cred că a fost o influență și nu pot să-l condamn. Și-a asumat influența apoi”, a spus artista.

Matilda Pascal Cojocărița, probleme financiare din cauza pandemiei

„Ni s-a spus să ne recalificăm. La vârsta asta este greu. Noroc că am mai avut și alte rezerve. Trăim cu 75% din salariu (șomaj tehnic) și pensie. Am firmă de evenimente. Angajatul meu primește șomaj tehnic, dar eu cu ce mă întrețin? Care-i salariul meu?

Nu am un venit pe firma respectivă și am făcut înscrieri pentru a primi ajutor, dar nu a venit. Probabil se dau tacit. Nici de la Credidam nu primim cine știe ce, deși noi am avut și pe pandemie filmări, dar și radiourile au mers și ne-au difuzat.

Luăm câte 20 lei, 50 lei, 200 lei de la Credidam. Înainte primeam în jur de 35- 40 de milioane de lei vechi la fiecare jumătate de an sau la an, dar acum dacă primim în jur de 1.000 lei pe an!, a spus Matilda pentru Impact.ro.

