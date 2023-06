Monica Anghel este foarte mândră de băiatul ei, care în această toamnă va împlini 13 ani. Adolescentul face foarte mult sport și ia lecții pentru mai multe instrumente. Artista nu l-a obligat niciodată pe Aviv să facă ceva ce nu îi place, astfel că el și-a ales singur activitățile extrașcolare.

Într-un interviu pentru ego.ro, vedeta a recunoscut că are grijă ca fiul ei să aibă un stil de viață sănătos și i-a înlocuit pâinea albă cu cea integrală.

„Merge cu mine, face sport. Înoată extraordinar de bine, face echitație, merge cu mine la antrenamente de 3 ori pe săptămână, iar de două ori pe săptămână face și karate. Face foarte mult sport. Îi mai spun câte una sau câte alta, dar nu vreau să îl bag la dietă, el este acum în creștere și nu vreau să îl privez de anumite alimente care îl ajută în dezvoltare, atât fizic, cât și psihic. Creierul are nevoie de carbohidrați, pe care îi poți lua din pâine sau din paste. Evident, îi cumpăr pâine integrală sau paste integrale. Încerc să îi dau totul cât mai sănătos, dar nu îl privez de lucrurile acestea.”

„Are un program extrem de încărcat. Nu îl pun, el vrea să facă lucrurile acestea”

La doar 12 ani, Aviv are 1,70 m și poartă mărimea 44 la încălțăminte. Monica Anghel este bucuroasă că fiul său a ales să facă sport. „El este foarte înalt, dar nu este gras, este un copil foarte bine dezvoltat. Are mușchi, face foarte mult sport. Trebuie să și mănânce. Face sport, învață, are școală, face pian, chitară, actorie. Are un program extrem de încărcat. Nu îl pun, el vrea să facă lucrurile acestea. Am zis OK, evident că îl susțin, ca orice părinte atunci când copilul lui vrea să facă ceva. Nu știu ce o să facă mai târziu, este încă micuț, în toamnă face 13 ani. Dar este mai înalt ca mine, poartă 44 la picior și are 1,70 la aproape 13 ani, e bărbat în toată regula.”

„Eu nu îi spun copilului meu: «Trebuie să faci asta, trebuie să înveți asta, în viață trebuie să fii așa!»”

Monica Anghel nu este o mamă strictă și își susține copilul în fiecare decizie pe care o vrea. Vedeta i-a oferit mai multe sfaturi lui Aviv și l-a asigurat că, indiferent de drumul profesional pe care îl va alege, ea îi va fi alături.

„O să vedem, nu mă gândesc la asta. (n.r. – că o să se facă artist) Eu atât i-am spus: «Mamă, indiferent de ce profesie o să vrei să ai, să îți dorești să fii cel mai bun! Să faci cu plăcere ce o să faci! Dacă vrei să fii măturător de stradă, trebuie să fii cel mai bun! Dacă vrei să fii tâmplar, trebuie să fii cel mai bun tâmplar! Dacă vrei să fii profesor, trebuie să fii cel mai bun profesor!». Eu nu îi spun copilului meu: «Trebuie să faci asta, trebuie să înveți asta, în viață trebuie să fii așa!». Nu! Eu vreau să fie sănătos, fericit, echilibrat. Asta mi se pare cel mai important.”

