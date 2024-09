Albert Iovan, fiul celebrei creatoare de modă Romanița Iovan, a atras toate privirile la VIVA! Influencers Party 2024, unde și-a făcut apariția alături de iubita sa, Jessica. Evenimentul a marcat prima lor apariție publică în calitate de cuplu, iar tânărul a impresionat printr-o ținută perfect încadrată în tematica serii și în tendințele actuale din modă.

Pentru această ocazie specială, Albert a ales un look modern și relaxat, purtând un tricou alb, pantaloni scurți din denim și sneakers Dolce & Gabbana. Piesa de rezistență a ținutei a fost o eșarfă fină legată peste șapca sa, aducând un plus de originalitate. Jessica, partenera lui, s-a asortat subtil cu acesta, legând și ea o eșarfă în jurul capului, completându-și look-ul cu un machiaj discret care i-a subliniat frumusețea naturală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cei doi au fost surprinși de fotografi îmbrățișați într-o ipostază romantică. Pe lângă succesul său personal, Albert Iovan se bucură și de reușitele profesionale, având deja propriul brand de haine și lansând prima sa colecție, un motiv de mândrie pentru mama sa, Romanița Iovan.

Recomandări Dosarul Revoluției, refuzat încă o dată la Înalta Curte. Judecătorii care-l feresc pe Ion Iliescu de acuzații la 34 de ani de la începerea anchetei

„Și pentru mine a fost o mare surpriză. Pentru că, timp de un an de zile, a creat și a făcut o organizare, cum să fie site-ul, campania, cine o să pozeze pentru prima lui colecție, cum o să fie următoarea colecție… Și lucrurile acestea s-au materializat la un moment dat și acum este pe ultima sută de metri. Eu nu am intervenit cu nimic. În afară de faptul că îi fac contabilitatea primară și îl sprijin dacă are nevoie de partea de furnizori, îi căutăm împreună. Pentru materialele pe care dorește să le folosească el a ales tot, materialele, ceea ce face, unde face pozele cu cine face, el și-a făcut linia de design.

„El vrea să se îmbrace mai special decât ceilalți tineri”

Și totul a pornit de la faptul că el vrea să se îmbrace mai special decât ceilalți tineri. Așa și-a dat seama că vrea să își facă pentru el. Și realizând ținute pentru el, la un moment dat, îl întrebau prietenii. Dar el nu a spus la nimeni că hainele de pe el erau realizate de el. Dar și-a pus în cap să facă această linie și cred că o să aveți și voi o surpriză plăcută. Colecția se va vinde online. Și-a creat un brand, pe care l-a înregistrat la OSIM. Toate sunt făcute de el, așa cum și-a dorit, un tânăr de 17 ani. Dar toată gândirea și organizarea fost pusă în practică de Albert, încă de când avea 16 ani”, a spus creatoarea de modă pentru VIVA!.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News