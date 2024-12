Dacă în luna septembrie Albert Iovan și-a făcut apariția alături de o prietenă la VIVA! Influencers Party, în seara zilei de 10 decembrie el a participat la ELLE Style Awards 2024.

Albert Iovan a venit însoțit de mama lui celebră la Palatul Parlamentului, alături de care s-a fotografiat la panou. Tânărul este mai înalt decât Romanița Iovan, demonstrând că nu mai este doar un copil și că a devenit adult în toată regula.

Pilot licențiat de curse încă de la vârsta de 14 ani, fiul Romaniței Iovan a decis în anul 2023 să aibă și propriul lui brand de haine. A pus bazele afacerii, însă inițial nu a știut cât de greu este să se ocupe de așa ceva. Nu s-a speriat, astfel că și-a continuat visul.

„Actor nu am vrut să mă fac, nu-mi place să fie lumea cu ochii pe mine. Am lansat o colecție de haine. Lucrez la ea din august 2022. Într-o noapte, la ora 02.00, mi-a venit ideea. Am făcut căutări pe ce stil vreau să mă axez. A doua zi am făcut logo, a treia zi nume. Ușor-ușor, s-au format prototipuri, de unde luăm materiale, ceva de genul. Nu știam câtă muncă este în spate. M-am băgat în ceva greu”, afirmat în urmă cu aproximativ un an Albert Iovan.

