Flavia Mihășan a apelat la terapie după nașterea celui de-al doilea copil. Invitată la Fresh by Unica, prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a vorbit despre perioada mai puțin plăcută din viața ei.

Întoarcerea la muncă după o pauză relativ îndelungată și cu doi copii mici acasă a fost o provocare pentru Flavia. Din acest motiv, așa cum acordă o atenție deosebită sănătății sale fizice, dansatoare a decis să acorde același interes sănătății sale emoționale.

„Mi se pare important, așa cum faci sport și ai grijă de corpul tău, să ai grijă și de mintea ta. Și am simțit nevoia să vorbesc cu cineva, deși am prieteni foarte buni. Puțini, dar buni. Dar prietenii și familia au tendința să fie subiectivi și să te încurajeze indiferent ce faci, indiferent de decizie”, a spus Flavia Mihășan, la Fresh by Unica.

„După ce l-am născut pe Tudor, am simțit nevoia să vorbesc cu un specialist și m-a ajutat foarte tare. A făcut lumină”, a spus Flavia Mihășan, pentru Unica.ro.

Într-un final, Flavia a reușit să se elibereze de gândurile negative, deși știa multe lucruri dintre cele spuse de terapeut, îi era greu să facă ceva în acest sens.

„M-a ajutat să curăț un pic din gândurile astea repetitive pe care cu toții le avem și care nu sunt de cele mai multe ori în favoarea noastră, sunt pe pilot automat.

Te face conștientă o persoană de genul acesta. Prin întrebările potrivite, pentru că răspunsurile oricum sunt în tine și tu le știi, doar că ți-e greu să recunoști”, a mai spus prezentatoarea de la „Neatza”, la Fresh by Unica.

