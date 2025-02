Flavia Mihășan și Marius Moldovan au ales calea unei despărțiri elegante în urmă cu un an, surprinzând pe mulți dintre apropiați și fani, mai ales că împreună au construit o familie frumoasă, cu doi băieți – Tudor și Carol. În locul unei nunți mult așteptate, cei doi au optat pentru o separare matură, punând mereu pe primul loc bunăstarea copiilor.

Chiar dacă drumurile lor ca parteneri de cuplu s-au separat, Flavia și Marius au rămas o echipă atunci când vine vorba de creșterea celor mici. Recent, coprezentatoarea emisiunii Super Neatza a povestit, într-un interviu acordat pentru cancan.ro, despre vacanța petrecută alături de copii și de tatăl lor în Maldive.

„În Maldive am fost în ianuarie, în formula asta: noi noi cu copiii. Asta pentru că nici eu și nici el n-am fi putut să zburăm atât de departe. Doar eu cu ei sau doar el cu ei. (…) Noi ne-am propus să facem o vacanță pe an împreună, acum să vedem dacă ne iese. Atât de departe nu cred că aș putea să merg cu altcineva, dar nu știu, vedem. Eu așa, în Europa, mai merg cu prietena mea care are și ea un copil. Copiii noștri sunt prieteni, au aceeași vârstă și atunci e mult mai simplu, dar altfel atât de departe am mers împreună”.

Recomandări Cum arată ofensiva PNL pentru prezidențiale. Predoiu exclude ieșirea de la guvernare

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Flavia Mihășan nu vrea să se împace cu Marius Moldovan

Cei doi părinți au stabilit clar că, deși relația lor de cuplu s-a încheiat, vor colabora în continuare armonios pentru a le oferi copiilor o copilărie echilibrată și plină de momente frumoase. Cu toate acestea, vedeta de la Antena 1 a declarat că nu există șanse de împăcare cu Marius Moldovan.

„Nu, pentru că noi înainte să luăm decizia asta ne-am consultat foarte bine și n-a fost o decizie luată la impuls. Am stat suficient de mult încât să ne dăm seama că e decizia bună și nu am reconsiderat de atunci și nici el”, a spus Flavia pentru sursa mai sus-menționată.

Flavia Mihășan se descurcă singură cu cei doi băieți

Flavia a fost văzută sâmbătă la cinema, împreună cu Tudor și Carol, la premiera animației „Ziua în care pământul a făcut bum”, care va intra în cinematografe pe 26 februarie. Prezentatoarea TV s-a bucurat vizibil de timpul petrecut cu băieții săi, demonstrând încă o dată cât de important este pentru ea rolul de mamă.

Recomandări Militar ucrainean: „Armata noastră nu va fi de acord cu concesii teritoriale. Am pierdut prea mult pentru a renunța acum!”

„Nu mă ajută nimeni că nu am acceptat eu ajutor. Când am avut nevoie de ajutor, l-am cerut, dar acum mi se pare că e ok, e mult mai simplu. Ei au crescut, au aproape 6 și aproape 4 ani și atunci e mai simplu. Sunt eu, Marius și mai este o doamnă bonă, dar numai în cazuri în care noi doi nu putem, ceea ce se întâmplă destul de rar”.

Flavia Mihășan și Marius Moldovan s-au cunoscut acum șase ani în cadrul unui spectacol, iar legătura lor a evoluat rapid, culminând cu nașterea celor doi copii. Deși povestea lor de dragoste s-a încheiat, relația de respect și colaborare continuă să fie un exemplu de maturitate și responsabilitate parentală.

Chiar și după despărțire, cei doi părinți demonstrează că familia înseamnă mai mult decât un statut oficial și că iubirea pentru copii poate păstra legături puternice, indiferent de schimbările din viața personală.

Urmărește cel mai nou VIDEO Bani și Afaceri Ministerul Energiei sesizează la DNA cu privire la golirea depozitelor de gaze. Furnizorii au făcut exporturi în noiembrie, acum importăm scump din cauza gerului

Urmărește-ne pe Google News