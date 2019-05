Melodie ce l-a transformat în primul muzician român care a atins 1 milion de vizualizări Youtube, cu mult înaintea maneliștilor ori unor artiști precum Inna sau Alexandra Stan, și i-a adus un Discul de Aur și Discul de Platină. Piticii, în număr de zece, îl veghează din toată casa, mai ales în spațiile verzi din balcon, locul său de inspirație, fiind primii ce aud noile sale melodii.

”Îmi plac piticii decorativi, de altfel am multe astfel de figurine în miniatură. Ochii lor par mă privesc atunci când sunt singur, mă inspiră, mă liniștesc. Acum, odată cu venirea căldurii, am alți prieteni, păsările ce se cuibăresc în căsuțele pe care le-am pus în vecinătatea balconului. Până la toamnă dezvolt o bună prietenie între mine și ele”, vorbește ca-n melodiile sale Florin Chilian (50 ani) despre colțul său intim, ce, chiar de se află în centrul Capitalei, e izolat, rupt de zarva rutieră.

CITESTE SI Ultimele informaţii despre starea lui Mihai Constantinescu. Soția artistului: „Este în continuare intubat, este în viaţă, este stabilizat”

Citește mai multe despre florin chilian pe Libertatea.