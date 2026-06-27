A fost aleasă cu o majoritate covârșitoare, primind 443 de voturi din totalul de 447 exprimate, conform News.ro.

Moțiunea „România pe mâini bune”, unica propunere prezentată spre vot, a fost adoptată fără nicio opoziție, doar patru delegate abținându-se. „Îmi doresc ca fiecare dintre noi să aducem ceva în coșul de încredere pentru PSD, datorită activității noastre împreună. (…) Fiecare dintre noi își dorește să facă mai mult și mai bine pentru români”, a declarat Bucura-Oprescu la finalul evenimentului.

Înainte de vot, Simona Bucura-Oprescu a criticat unele decizii ale fostului guvern, din care și PSD a făcut parte.

„Doar 16% dintre absolvenții de studii superioare din România provin din mediul rural. Vedem tot mai des că elevii din mediul rural au șanse tot mai mici să ajungă la facultate fiindcă familiile nu își permit să îi susțină pentru a-și construi o carieră așa cum își doresc și așa cum le permite potențialul, și cum să își permită când avem politicieni pentru care prioritatea guvernamentală este să taie bursele elevilor, să taie transportul pentru studenți, iar pentru ei decalogul guvernării începe cu austeritatea?”, a spus aceasta.

Bucura-Oprescu a subliniat importanța implementării unor politici publice care să reducă discrepanțele dintre zonele rurale și cele urbane, punând accent pe nevoia de a sprijini tinerii pentru acces egal la educație.

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