Ioana Ginghină a dat dovadă de sinceritate la rubrica online a lui Măruță și a vorbit despre bărbații care i-au atras atenția în trecut. Surpriză! Ambii sunt prezentatori cunoscuți și lucrează la Pro TV, iar unul dintre ei este de anul trecut divorțat.

Ioana Ginghină: „Îmi plăcea de Andi Moisescu”

„Băi, îmi plăcea de Andi Moisescu, dar…”, spune Ioana Ginghină în teaser. „Păi a divorțat”, a completat Măruță imediat. „Prea târziu”, a replicat actrița. „Te-ai căsătorit tu”, a continuat prezentatorul.

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„Da. Am avut un «crush». Mi se părea așa, adică mi se părea… este și deștept și șarmant”, a punctat Ioana. „Și când vă întâlneați, că tu erai pe la telenovele, el prin Pro TV…”, a intervenit Cătălin. „Nu cred că mă dădeam de gol. Lumea știe că râd, poate râdeam un pic mai mult”, a glumit vedeta. „Nu i-ai zis niciodată?”, a mai întrebat Măruță, răspunsul Ioanei fiind negativ.

Celălalt bărbat cunoscut, tot de la Pro TV, este Alexandru Dima de la emisiunea „România, te iubesc!”. „Dar nu era căsătorit. Băi, dar tu știi cum am fost după Alexandru Dima? Vai de capul tău! Când eram singură nu știam ce să fac, ce să-i zic”, a spus actrița, înainte ca teaserul să se încheie brusc.

După divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină și-a găsit fericirea alături de Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în toamna lui 2023. Actrița a trecut prin două divorțuri înainte să-și găsească liniștea alături de actualul soț. Ea a divorțat de primul soț, Daniel Tudorică, în 2004. Mariajul cu Papadopol a durat 15 ani și s-a încheiat în 2019. Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au împreună o fata, Ruxandra, în vârstă de 17 ani.