Nicușor Dan și relația lui cu PSD

Întrebat dacă Nicușor Dan este conștient de nemulțumirile unor alegători, Tomac a afirmat: „Președintele este conștient că o bună parte din români au așteptări mult mai mari și de acest lucru este conștient, dar președintele este un om de bună credință. Îi va convinge că acțiunea pentru care a meritat să încerce să păstreze partidele pe direcția corectă a meritat acest efort”. El a explicat că schimbările profunde nu se pot realiza „peste noapte”, fiind nevoie de determinare, efort și sacrificii.

Tomac a subliniat că Nicușor Dan nu este afiliat PSD, ci este un politician format în spiritul luptei pentru reprezentarea vocii societății civile. „Nicușor Dan este Nicușor Dan, este un om politic care s-a format plecând de la această luptă și credință că vocea societății civile trebuie să fie ascultată”, a declarat acesta.

În ceea ce privește relația dintre președintele României și PSD, Tomac a explicat că Dan a urmărit să mențină PSD pe traiectoria proeuropeană, în loc să contribuie la intensificarea conflictelor interne. „Președintele a avut obiectivul de a convinge PSD-ul că este mult mai bine să rămână în această parte a proiectului proeuropean decât să lăsăm la dispoziție acest război PSD anti-PSD să se accentueze și mai mult”, a precizat consilierul prezidențial.

„Sacrificii” pentru unitatea politică

Potrivit lui Tomac, eforturile președintelui de a păstra unitatea partidelor democratice proeuropene sunt un act de sacrificiu personal. „Ar fi putut fi un președinte independent extrem de comod, care să lase partidele să își desfășoare agenda așa cum simt că este mai bine și electoral pentru ele”, a explicat el. Tomac s-a arătat încrezător că Nicușor Dan va reuși să convingă cetățenii că deciziile sale au fost necesare pentru viitorul României.