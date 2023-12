Florin Dumitrescu a vorbit cu noii jurați de la „Chefi la cuțite”, după ce Antena 1 i-a anunțat oficial. Ce le-a transmis bucătarul

La începutul acestei săptămâni, Antena 1 a anunțat în mod oficial că chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia sunt noii jurați „Chefi la cuțite”. Ei sunt care îi înlocuiesc pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, care și-au dat de curând demisia din show-ul culinar, pentru că sunt epuizați din cauza filmărilor.

„Această postare nu are nicio legătură cu noul juriu al emisiunii din care am făcut parte”

După anunțul oficial făcut de Antena 1 referitor la noii jurați, Florin Dumitrescu a postat un mesaj pe rețelele de socializare, scria că el observă tot ce se întâmplă, însă alege să nu reacționeze.

„Gânduri de azi:

salut cu respect ziua de luni, trezit cu noaptea în cap și ambiție cât să ajungă încă vreo 30 de ani de acum încolo

dacă nu răspund, nu înseamnă că nu văd. Dacă văd, nu înseamnă că trebuie să reacționez. Dar gândul meu e bun și pașnic, pentru că așa am fost educat!

am gustat azi dintr-o lecție frumoasă a ospitalității alături de proprietarul de la Ublo, un loc drăguț, cu un om fain la butoane.

încă mă gândesc cum să fac să recuperez niște datorii, mai ales că vin sărbătorile!

voi fi alături de fratele meu Cătălin Scărlătescu pe 13 decembrie la o lansare importantă pentru familia noastră!

sănătate vouă și nu uitați: Gătește cu mine și românește. Punct și de la capăt sunt în promoție. Mulțumesc”, se arată în postarea făcută de fostul jurat de la „Chefi la cuțite”, potrivit cancan.ro.

Astăzi, Florin Dumitrescu a revenit în mediul online, a transmis că mesajul de mai sus nu face referire la schimbările de la „Chefi la cuțite”. Totodată, el a menționat că a luat legătura cu noii jurați ai emisiunii, cu cei pe care îi cunoaște. I-a felicitat! „Această postare nu are nicio legătură cu noul juriu al emisiunii din care am făcut parte și al cărei nume nu am voie să îl menționez. Pe băieți (cei cu care sunt mai apropiat și îi cunosc) i-am felicitat în mesaje personale.

Mesajele din această postare sunt cu o altă direcție și sunt convins că și-au atins destinația”, a explicat Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu îl cunoaște pe Richard Abou Zaki, noul jurat de la „Chefi la cuțite”

Richard Abou Zaki e unul dintre noii jurați „Chefi la cuțite” anunțați de Antena 1. Din primăvara lui 2024, el va apărea la masa juriului show-ului culinar alături de Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia, în locul lui Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Richard Abou Zaki a fost concurent la „Chefi la cuțite”. În episodul 16 al sezonului 11 „Chefi la cuțite”, de pe 1 mai 2023, și-a făcut apariția Richard Abou Zaki. Despre tânărul în vârstă de 26 de ani s-a spus atunci că vine din Italia, că este chef de profesie și că este românul cu o stea Michelin. În emisiunea de la Antena 1, în postura de concurent, Richard Abou Zaki a vorbit și despre parcursul lui.

„Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni. Am plecat în Italia când aveam 5 ani, cu mama, iar de atunci a început tot parcursul meu. Eu am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea”, spunea acum câteva luni acesta.

Înainte să fie jurizat de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, Richard Abou Zaki a vorbit despre cei trei chefi. „O să fie o plăcere să îi cunosc, sunt adevărate staruri în România și nu numai”, a zis el.

După ce a intrat în platou, el a fost lăudat pentru preparatele lui. Acum, din concurent la „Chefi la cuțite”, Richard Abou Zaki a ajuns jurat. În primăvara lui 2024, show-ul culinar va reveni la Antena 1 cu un nou sezon.

Florin Dumitrescu îi cunoaște și pe Ștefan Popescu și Orlando Zaharia, de multe ori ei au fost invitați speciali la „Chefi la cuțite”.

