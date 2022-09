În cadrul unui interviu pentru CANCAN, Florin Ristei a povestit cum arată o zi din viața lui. Artistul se trezește la 7.30 dimineața, apoi se întoarce acasă după emisiune în jurul orei 12.

„Plec de acasă, plec când mă trezesc foarte repede, după aia vin acasă, mai stau un pic, plec iar la studio, ar fi și culmea să cânt prin casă. Lasă, cântă pisicile destul! Și dup-aia, mai cânt când mă îmbăt!”, a povestit Florin Ristei.

Întrebat despre salariul de la Antena 1, Florin Ristei nu a spus suma pe care o încasează lunar, dar nu se plânge deloc de banii pe care îi câștigă. „E echivalent cu câtă muncă fac în fiecare zi!”, a răspuns acesta.

„Banii tăi sunt și banii ei, sau cum funcționează?”, i-a întrebat jurnalistul pe cei doi.

„Da, sunt banii noștri!”, a răspuns Naomi Hedman.

„Îi denumim banii casei! Dar banii ei sunt și banii mei, totodată!”, a completat Florin Ristei.

„Se întâmplă să îți mai iei adidași din banii ei?”, a fost curiozitatea reporterului.

„Da, jur!”, a răspuns sincer Florin Ristei.

Cu ce se ocupă Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei

Invitat în podcastul lui Speak, Florin Ristei a vorbit printre altele și despre iubita lui, Naomi Hedman. Artistul a declarat că iubita lui s-a mutat în România și are permis de ședere pentru 5 ani. Naomi Hedman este fotomodel și pleacă din România atunci când este solicitată pentru ședințe foto.

„Da, ea s-a mutat aici. Are adresă la mine. Permis de ședere românește și citește românește. A început să înțeleagă românește. Prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata. Pozează la branduri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri. Face una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12. Aia e”, a spus Florin Ristei.

