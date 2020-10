Florin Ristei și Carmen Grebenișan, împreună la “Chefi la cuțite”. În ce relație au rămas cei doi după participarea la “Asia Express”

“Eu am mai fost aici, am și gătit, dar atunci am luat un singur cuțit, de la chef Bontea. De data asta sper să obțin și recunoașterea celorlalți”, a povestit Ristei. Perfecționist și foarte competitiv, Florin nu s-a dezis nici de data asta.

A gătit preparatul zile în șir înainte să vină la filmare și a apelat la prietenii lui din domeniul gastronomic pentru a-l ajuta cu diverse sfaturi.

Carmen Grebenișan și-a asumat rolul de susținător și ajutor în bucătărie, dar a apelat și la tehnicile de influencer , astfel încât prezentarea dish-ului să îi impresioneze pe chefi.

Chiar dacă la “Asia Express” s-au atacat unul pe celălalt în mai multe ediții, Florin Ristei și Carmen Grebenișan sunt acum prieteni.

