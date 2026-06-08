Artistul român dă startul unei seri spectaculoase, pregătind publicul pentru show-ul exploziv al superstarului latino și transformând Chișinăul în capitala distracției pentru o noapte.

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„Este clar o bucurie că am fost ales să deschid un asemenea show. Sunt onorat și abia aștept să mă întâlnesc cu publicul din Republica Moldova și cu toți oamenii care vin special pentru acest concert din alte țări.

Să împart scena cu un artist de talia lui Ricky Martin este și o responsabilitate. Va fi o noapte în care vreau să ofer tot ce am mai bun și sunt convins că împreună vom crea amintiri care vor rămâne mult timp după ce se vor stinge luminile stadionului. Ne vedem pe 12 iunie 2026 la Chișinău și vă promit că vom transforma seara într-o adevărată sărbătoare”, a spus Tudor Ionescu de la Fly Project în exclusivitate pentru Libertatea.

Există și o legătură simbolică între cei doi artiști: înaintea concertului susținut de superstarul portorican Ricky Martin, publicul va putea asculta live și „Puerto Rico”, unul dintre hiturile de referință din repertoriul Fly Project, o piesă care s-a bucurat de succes internațional și a adunat milioane de ascultări pe platformele digitale.

Cu hituri care au dominat topurile internaționale, au adunat miliarde de vizualizări și au răsunat pe scene din toate colțurile lumii, Fly Project vine la Chișinău cu energia care l-a transformat într-un fenomen global.

Pe 12 iunie 2026, publicul va avea parte de un început de seară electrizant, plin de ritm, emoție și surprize, înainte ca Ricky Martin să urce pe scenă pentru un concert memorabil.

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