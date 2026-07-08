Lista nominalizărilor la Premiile Emmy 2026

Drama-ul medical „The Pitt” și comedia intergenerațională „Hacks” au dominat nominalizările la Premiile Emmy 2026, echivalentul Oscarurilor pentru televiziune, conform AFP. Ceremonia se va desfășura pe 14 septembrie la Los Angeles.

„The Pitt” și „Hacks” sunt lideri ai nominalizărilor

Serialul „The Pitt” a obținut 25 de nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun serial dramatic, în timp ce sezonul final al comediei „Hacks” a primit 24 de nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun serial de comedie.

Aceste reușite reprezintă un succes major pentru HBO Max, care domină clasamentul cu 122 de nominalizări în total. Serialul medical „The Pitt”, câștigător al categoriei „cel mai bun serial dramatic” în 2025, este un amestec între „ER” și „24”, prezentând viața tensionată dintr-o cameră de urgență din Pittsburgh.

Actorul Noah Wyle, deja laureat al unui Emmy pentru acest rol, este din nou nominalizat în 2026. „The Pitt” abordează subiecte sensibile precum drepturile la avort, imigrația sau violențele armate, devenind un fenomen prin recomandări din partea publicului. Un alt favorit în categoria dramă este „Pluribus”, creat de Vince Gilligan („Breaking Bad”), cu 18 nominalizări. Serialul de pe Apple TV explorează o lume post-apocaliptică infectată de un virus extraterestru care creează o minte colectivă pașnică.

Actrița Rhea Seehorn, deja câștigătoare a Globului de Aur și a Critics Choice Awards, este considerată favorită pentru premiul de cea mai bună actriță dramatică. Printre celelalte nominalizări la categoria dramă se regăsesc „The Diplomat” cu Keri Russell, serialul de spionaj „Slow Horses” și prequel-ul „Game of Thrones”, „A Knight of the Seven Kingdoms”.

Premiile Emmy 2026 aduc o confruntare între „Hacks” și „Widow`s Bay”

La categoria comedie, „Hacks” continuă să impresioneze cu povestea unei comediante care își reinventează cariera, asistată de o tânără cu care are o relație disfuncțională. Jean Smart, câștigătoare a patru premii Emmy, și Hannah Einbinder, laureată în 2025, sunt din nou printre nominalizați.

Apple TV intră în competiție cu „Widow`s Bay”, o comedie horror care a acumulat 19 nominalizări. În serial, Matthew Rhys joacă rolul unui primar excentric din New England care încearcă să atragă turiști pe o insulă considerată bântuită.

Alte producții notabile în această categorie includ „Shrinking”, cu Jason Segel și Harrison Ford, și sezonul final al serialului „The Bear”. Deși acest spectacol a câștigat 21 de premii Emmy în anii trecuți, starul Jeremy Allen White nu a fost nominalizat în 2026.

Cel mai bun serial TV dramatic:

  • „The Diplomat”
  • „The Gilded Age”
  • „A Knight of the Seven Kingdoms”
  • „Paradise”
  • „The Pitt”
  • „Pluribus”
  • „Slow Horses”
  • „Your Friends & Neighbors”

Cel mai bun serial TV de comedie

  • „Abbott Elementary”
  • „The Bear”
  • „Hacks”
  • „Margo’s Got Money Troubles”
  • „Nobody Wants This”
  • „Only Murders in the Building”
  • „Shrinking”
  • „Widow’s Bay”

Cea mai bună miniserie/antologie

  • „All Her Fault”
  • „The Beast in Me”
  • „Beef”
  • „DTF St. Louis”
  • „Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette”

Cine sunt actorii nominalizați la Premiile Emmy

La categoria cel mai bun actor în serial TV dramatic, printre nominalizați se numără Sterling K. Brown („Paradise”), Gary Oldman („Slow Horses”), Mark Ruffalo („Task”), Rufus Sewell („The Diplomat”) și Noah Wyle („The Pitt”).

Pentru cea mai bună actriță într-un serial TV dramatic au fost nominalizate Carrie Coon („The Gilded Age”), Chase Infiniti („The Testaments”), Keri Russell („The Diplomat”), Rhea Seehorn („Pluribus”) și Zendaya („Euphoria”).

În categoria cel mai bun actor într-un serial TV de comedie, se regăsesc Yahya Abdul-Mateen II („Wonder Man”), Steve Carell („Rooster”), Matthew Rhys („Widows Bay”), Jason Segel („Shrinking”) și Martin Short („Only Murders in the Building”).

La cea mai bună actriță într-un serial TV de comedie sunt nominalizate Quinta Brunson („Abbott Elementary”), Ayo Edebiri („The Bear”), Elle Fanning („Margos Got Money Troubles”), Lisa Kudrow („The Comeback”) și Jean Smart („Hacks”).

Premii pentru miniserii

Printre nominalizările pentru cel mai bun actor într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV se numără Riz Ahmed („Bait”), Jason Bateman („Black Rabbit”), Charlie Hunnam („Monster: The Ed Gein Story”), Oscar Isaac („Beef”) și Matthew Rhys („The Beast in Me”).

La categoria cea mai bună actriță într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV, au fost selectate Claire Danes („The Beast in Me”), Sally Field („Remarkably Bright Creatures”), Carey Mulligan („Beef”), Sarah Pidgeon („Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette”) și Sarah Snook („All Her Fault”).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gafa uriașă a lui Emmanuel Macron, la summit-ul NATO de la Ankara. S-a apropiat ușor de Prima Doamnă a Turciei, iar ce-a urmat e subiectul care pur și simplu face înconjurul presei
Viva.ro
Gafa uriașă a lui Emmanuel Macron, la summit-ul NATO de la Ankara. S-a apropiat ușor de Prima Doamnă a Turciei, iar ce-a urmat e subiectul care pur și simplu face înconjurul presei
Toate privirile pe ea! Mirabela Grădinaru a făcut senzație la Ankara cu o prezență absolut rafinată. Rochia cu mâneci dramatice a fost cea care a furat show-ul. Dar stai să vezi accesoriile-surpriză geniale cu care i-a uimit pe toți!
Unica.ro
Toate privirile pe ea! Mirabela Grădinaru a făcut senzație la Ankara cu o prezență absolut rafinată. Rochia cu mâneci dramatice a fost cea care a furat show-ul. Dar stai să vezi accesoriile-surpriză geniale cu care i-a uimit pe toți!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.RO
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
A renunțat la numele sârbesc, a devenit miliardară și e în loja lui Novak Djokovic la Wimbledon
GSP.RO
A renunțat la numele sârbesc, a devenit miliardară și e în loja lui Novak Djokovic la Wimbledon
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Prima reacție a lui Ilie Bolojan după suspendarea deciziilor luate în Congresul PNL: „Cei care își trădează colegii vor rămâne cu această etichetă”
Politică 23:03
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după suspendarea deciziilor luate în Congresul PNL: „Cei care își trădează colegii vor rămâne cu această etichetă”
Tribunalul București a suspendat toate deciziile luate la congresul PNL și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. Ce soluții mai are tabăra Bolojan
Politică 18:51
Tribunalul București a suspendat toate deciziile luate la congresul PNL și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. Ce soluții mai are tabăra Bolojan
Parteneri
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul.ro
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
Fanatik.ro
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Metoda recomandată de Mihaela Bilic, prin care poți părea mai suplă chiar de a doua zi. „Nu e o noutate ce vă spun”
Stiri Mondene 17:00
Metoda recomandată de Mihaela Bilic, prin care poți părea mai suplă chiar de a doua zi. „Nu e o noutate ce vă spun”
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără, pe Instagram. Cuplul a făcut un nou pas în relație
Stiri Mondene 16:35
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără, pe Instagram. Cuplul a făcut un nou pas în relație
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
ObservatorNews.ro
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
Breaking // E grav și Victor Cornea a răbufnit ca un leu! Din păcate da, s-a ajuns la asta, deși abia s-au căsătorit! Anunțul venit acum despre Victor Cornea și Andreea Bălan, viral în România
Libertateapentrufemei.ro
Breaking // E grav și Victor Cornea a răbufnit ca un leu! Din păcate da, s-a ajuns la asta, deși abia s-au căsătorit! Anunțul venit acum despre Victor Cornea și Andreea Bălan, viral în România
Parteneri
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
GSP.ro
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
Parteneri
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax.ro
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Singura zodie căreia îi va merge bine pe toate planurile până în 2027. Următorii doi ani vor fi sub steaua norocului
Redactia.ro
Singura zodie căreia îi va merge bine pe toate planurile până în 2027. Următorii doi ani vor fi sub steaua norocului
Ursul care cutreieră pădurile din Snagov și Gruiu a pus autoritățile în alertă. Locuitorii au fost avertizați să evite zonele împădurite
KanalD.ro
Ursul care cutreieră pădurile din Snagov și Gruiu a pus autoritățile în alertă. Locuitorii au fost avertizați să evite zonele împădurite

Politic

Prima reacție a lui Ilie Bolojan după suspendarea deciziilor luate în Congresul PNL: „Cei care își trădează colegii vor rămâne cu această etichetă”
Politică 23:03
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după suspendarea deciziilor luate în Congresul PNL: „Cei care își trădează colegii vor rămâne cu această etichetă”
PNL anunță că va face apel după ce Tribunalul București a suspendat deciziile luate în congresul partidului: „Instanța nu a dat dreptate contestatarilor”
Politică 22:21
PNL anunță că va face apel după ce Tribunalul București a suspendat deciziile luate în congresul partidului: „Instanța nu a dat dreptate contestatarilor”
Parteneri
Un cunoscut supermarket a încasat o amendă de 50.000 de lei din cauză că reducerea reală la un bax de bere era mai mică față cea afișată
ZiaruldeIasi.ro
Un cunoscut supermarket a încasat o amendă de 50.000 de lei din cauză că reducerea reală la un bax de bere era mai mică față cea afișată
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv
Fanatik.ro
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar