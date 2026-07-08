Lista nominalizărilor la Premiile Emmy 2026

Drama-ul medical „The Pitt” și comedia intergenerațională „Hacks” au dominat nominalizările la Premiile Emmy 2026, echivalentul Oscarurilor pentru televiziune, conform AFP. Ceremonia se va desfășura pe 14 septembrie la Los Angeles.

„The Pitt” și „Hacks” sunt lideri ai nominalizărilor

Serialul „The Pitt” a obținut 25 de nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun serial dramatic, în timp ce sezonul final al comediei „Hacks” a primit 24 de nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun serial de comedie.

Aceste reușite reprezintă un succes major pentru HBO Max, care domină clasamentul cu 122 de nominalizări în total. Serialul medical „The Pitt”, câștigător al categoriei „cel mai bun serial dramatic” în 2025, este un amestec între „ER” și „24”, prezentând viața tensionată dintr-o cameră de urgență din Pittsburgh.

Actorul Noah Wyle, deja laureat al unui Emmy pentru acest rol, este din nou nominalizat în 2026. „The Pitt” abordează subiecte sensibile precum drepturile la avort, imigrația sau violențele armate, devenind un fenomen prin recomandări din partea publicului. Un alt favorit în categoria dramă este „Pluribus”, creat de Vince Gilligan („Breaking Bad”), cu 18 nominalizări. Serialul de pe Apple TV explorează o lume post-apocaliptică infectată de un virus extraterestru care creează o minte colectivă pașnică.

Actrița Rhea Seehorn, deja câștigătoare a Globului de Aur și a Critics Choice Awards, este considerată favorită pentru premiul de cea mai bună actriță dramatică. Printre celelalte nominalizări la categoria dramă se regăsesc „The Diplomat” cu Keri Russell, serialul de spionaj „Slow Horses” și prequel-ul „Game of Thrones”, „A Knight of the Seven Kingdoms”.

Premiile Emmy 2026 aduc o confruntare între „Hacks” și „Widow`s Bay”

La categoria comedie, „Hacks” continuă să impresioneze cu povestea unei comediante care își reinventează cariera, asistată de o tânără cu care are o relație disfuncțională. Jean Smart, câștigătoare a patru premii Emmy, și Hannah Einbinder, laureată în 2025, sunt din nou printre nominalizați.

Apple TV intră în competiție cu „Widow`s Bay”, o comedie horror care a acumulat 19 nominalizări. În serial, Matthew Rhys joacă rolul unui primar excentric din New England care încearcă să atragă turiști pe o insulă considerată bântuită.

Alte producții notabile în această categorie includ „Shrinking”, cu Jason Segel și Harrison Ford, și sezonul final al serialului „The Bear”. Deși acest spectacol a câștigat 21 de premii Emmy în anii trecuți, starul Jeremy Allen White nu a fost nominalizat în 2026.

Cel mai bun serial TV dramatic:

„The Diplomat”

„The Gilded Age”

„A Knight of the Seven Kingdoms”

„Paradise”

„The Pitt”

„Pluribus”

„Slow Horses”

„Your Friends & Neighbors”

Cel mai bun serial TV de comedie

„Abbott Elementary”

„The Bear”

„Hacks”

„Margo’s Got Money Troubles”

„Nobody Wants This”

„Only Murders in the Building”

„Shrinking”

„Widow’s Bay”

Cea mai bună miniserie/antologie

„All Her Fault”

„The Beast in Me”

„Beef”

„DTF St. Louis”

„Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette”

Cine sunt actorii nominalizați la Premiile Emmy

La categoria cel mai bun actor în serial TV dramatic, printre nominalizați se numără Sterling K. Brown („Paradise”), Gary Oldman („Slow Horses”), Mark Ruffalo („Task”), Rufus Sewell („The Diplomat”) și Noah Wyle („The Pitt”).

Pentru cea mai bună actriță într-un serial TV dramatic au fost nominalizate Carrie Coon („The Gilded Age”), Chase Infiniti („The Testaments”), Keri Russell („The Diplomat”), Rhea Seehorn („Pluribus”) și Zendaya („Euphoria”).

În categoria cel mai bun actor într-un serial TV de comedie, se regăsesc Yahya Abdul-Mateen II („Wonder Man”), Steve Carell („Rooster”), Matthew Rhys („Widows Bay”), Jason Segel („Shrinking”) și Martin Short („Only Murders in the Building”).

La cea mai bună actriță într-un serial TV de comedie sunt nominalizate Quinta Brunson („Abbott Elementary”), Ayo Edebiri („The Bear”), Elle Fanning („Margos Got Money Troubles”), Lisa Kudrow („The Comeback”) și Jean Smart („Hacks”).

Premii pentru miniserii

Printre nominalizările pentru cel mai bun actor într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV se numără Riz Ahmed („Bait”), Jason Bateman („Black Rabbit”), Charlie Hunnam („Monster: The Ed Gein Story”), Oscar Isaac („Beef”) și Matthew Rhys („The Beast in Me”).

La categoria cea mai bună actriță într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV, au fost selectate Claire Danes („The Beast in Me”), Sally Field („Remarkably Bright Creatures”), Carey Mulligan („Beef”), Sarah Pidgeon („Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette”) și Sarah Snook („All Her Fault”).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE