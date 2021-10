În luna iunie a acestui an s-a aflat că Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu și Enzo de la „Chefi la cuțite” formează un cuplu. Cei doi nu s-au ascuns de ochii curioșilor, ba chiar au făcut dezvăluiri despre povestea lor de iubire. „Suntem împreună. Nu este vreun secret, nu ne-am ascuns, dar nici nu ne-am etalat în online, să spun așa. Suntem discreți”, a declarat Antonia Ștefănescu, pentru Spynews.ro, în urmă cu câteva luni.

„Pentru că tu ești… lumina ochilor mei”, spunea la vremea respectivă și Enzo pe rețelele de socializare pentru Antonia Ștefănescu.

Iată că acum, cei doi s-au despărțit, dragostea nu a durat foarte mult. După aproape șase luni cei doi și-au spus adio, potrivit revistei ciao.ro. Antonia a dezvăluit că totul a luat final fără să dea mai multe amănunte. „Nu e oficial…Nu!”, a răspuns Antonia pentru ciao.ro, în momentul în care a fost întrebată dacă mai este împreună cu Enzo.

Antonia a fost căsătorită cu Andrei Ștefănescu și au împreună un copil

Antonia și Andrei Ștefănescu au fost împreună timp de șapte ani. Din dragostea celor doi a venit pe lume Ayan. Cei doi au divorțat în secret, la notar, și, după cum a mărturisit artistul, au rămas în relații bune, de dragul fiului lor, Ayan. Anunțul divorțului a fost făcut de Andrei, anul trecut. „Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să va informăm despre situația noastră, pentru a nu există neînțelegeri.

După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai. Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casa noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună.

Puiul este bine și fericit și ne asigurăm zi de zi că această schimbare să nu îl afecteze. Am ales să facem această tranziție departe de ochii și părerile celor din jurul nostru, pentru binele și liniștea atât a noastră, cât și a lui Ayan. Știm că această decizie va uimi pe toată lumea care ne îndrăgește și care ne-a fost alături de-a lungul anilor, însă amândoi suntem bine și ne înțelegem foarte frumos, în ciuda despărțirii noastre, lucrurile merg înainte la fel că până acum. Chiar dacă nu vom mai parcurge viitorul mână de mână, o vom face umăr lângă umăr pentru binele și fericirea lui Ayan.

Tocmai de aceea să nu vă mire că vom petrece mult timp împreună și că vom avea diferite activități împreună cu Ayan, familiile noastre și prietenii noștri. În viețile noastre se așterne liniștea, de aceea vă rugăm să respectați discreția cu care am parcurs lunile acestea. Tot ce am avut de declarat atât eu, cât și Antonia se află în aceste rânduri. Vă mulțumim!”, a fost mesajul lui Andrei, postat pe Facebook, în luna noiembrie a anului trecut.

