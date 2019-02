Esposito a răspuns la un mesaj postat pe rețelele de socializare referitor la relația dintre fostul ei soț și Lady Gaga.

După ce actorul David Spade a scris alături de o captură cu cei doi: „Is there any chance these 2 aren’t f–king?” (n.r. E vreo șansă ca cei doi să nu se ****?), Esposito a răspuns „Ha”. Comentariul ei imortalizat de contul de Instagram Comments by Celebs a adunat mii de like-uri, iar fanii care cred că momentul de la gala Oscar dintre Cooper și Gaga a fost o dovadă a faptului că cei doi sunt îndrăgostiți au fost în extaz.

Jennifer Esposito şi Bradley Cooper au fost căsătoriţi patru luni în 2007, iar de atunci actrița l-a criticat public de mai multe ori pe fostul său soț. De altfel ea îl numește pe actor „amuzant, aventurier, arogant şi un maestru al manipulării”.

Și alte vedete au comentat momentul în care cei doi protagoniști din A Star Is Born au cântat „Shallow”. Mel B, de exemplu, a spus că i-a părut rău pentru Irina Shayk și că speră ca totul să fi fost doar de dragul spectacolului.

Lady Gaga și Bradley Cooper au oferit unul dintre cele mai electrizante momente de la cea de-a 91-a ediție a galei Oscar. Chimia dintre cei doi artiști din timpul interpretării melodiei „Shallow” a fost simțită de public care a aplaudat cu putere momentul special.

Moomentul mult dezbătut a fost când, spre finalul piesei, actorul i s-a alăturat artistei la pian, iar cei doi s-au privit îndelung în ochi rezemându-se unul de altul.

Momentul special a devenit viral imediat și pe rețelele sociale. Mii de internauți au comentat că între Lady Gaga și Bradley Cooper ar exista mai mult decât o prietenie, vorbind despre chimia incredibilă dintre cei doi.

În media socială, duetul celor doi de la Oscar i-a făcut pe sute de internauți să se întrebe dacă sunt îndrăgostiți cu adevărat sau este doar marketing. În ciuda speculațiilor, în clipul cu duetul, Irina Shayk pote fi văzută aplaudându-i în picioare pentru performanța lor, iar fotografii au surprins imagini cu top-modelul îmbrățișând-o pe Lady Gaga.

Înainte cu câteva zile de Premiile Oscar 2019, cântăreaţa Lady Gaga, 32 de ani, s-a despărţit de impresarul ei, Christian Carino, 50 de ani, după o relaţie de doi ani. Motivul pentru cei doi au rupt logodna este încă necunoscut.

„Shallow” a fost compus de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando şi Andrew Wyatt pentru filmul „A Star is Born”. Melodia a câştigat Oscarul la categoria „Cel mai bun cântec original”.

Vizibil emoţionată, Lady Gaga nu şi-a putut stăpâni lacrimile, când a urcat pe scenă pentru a ridica statueta. „Nu e despre a câştiga, ci despre a nu te da bătut. Dacă ai un vis, luptă pentru el”, a spus aceasta.

