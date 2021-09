„Fraţi de viţă” revine cu un nou sezon la TVR 2. Emisiunea este prezentată de Cătălin și Adrian Păduraru

„Podgoriile noastre ne îmbogăţesc identitar, cultural, emoţional. Traseele oenoturistice pe care le parcurgem ne invită la formarea unei noi comunităţi”, descrie amfitrionul noul sezon.



Telespectatorii vor afla lucruri noi atat despre „licoarea zeilor” cat şi despre locurlei minunate din România, fără a fi nevoie de efort sau cursuri de specialitate.

„Sezonul care a trecut, împreună cu fratele meu, Cătălin am descoperit locuri, am revăzut locuri care s-au dezvoltat extraordinar, pentru că în domeniul vinului, al turismului, al culturii oamenii visează, crează şi tot în sezonul trecut am făcut primele ediţii ale emisiunii cu subtitraj în limba engleză, asta şi pentru că un telespectator care lucrează în străinătate ne-a povestit că îi cheamă pe toţi colegii lui de muncă, veniţi din diverse ţări ale lumii, când este emisiunea Fraţi de viţă şi le spune „Veniţi să vedeţi aceasta este ţara mea!”.

„Fraţi de viţă” este o emisiune care arată România de care suntem mândri, România frumoasă!”, a spus Adrian Păduraru.

