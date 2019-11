Fuego a fost plin de energie, arătându-le tuturor că este un one man show veritabil, reușind să susțină o seară plină de partituri grele, de folclor, de sincroane, de emoții și cântat live, alături de cele două orchestre, cea a Fraților Advahov și Angry Band. Peste 80 de artiști s-au perindat pe scenă, într-un show de lumini, grafice și sunet, arătând că Fuego este unul dintre artiștii importanți ai României la ora actuală, necântând muzică comercială! Veți vedea duminică, la TVR 2, și prietenii colegi și artiștii dragi care i-au fost aproape, în duete – Irina Loghin, Mirabela Dauer, Mioara Velicu, Oana Lianu, Nicolae și Isidor Glib, Surorile Osoianu!

Un moment de colecție a fost atunci când artistul a fost surprins de către un membru al echipei cu două premii. Fix după un cântec special de-al său, dansatorul a intrat cu două distincții speciale, spunându-i că fiind concert aniversar, cei din jur s-au gândit să-i facă mai multe suprize. Astfel, Fuego a primit un disc de aur pentru întreaga activitate din partea Casei sale de discuri EUROMUSIC, adăugându-le celor cinci de aur și două de platină pentru vânzări. Totodată, Ministerul Culturii i-a oferit lui Fuego o „Diplomă de Excelență” pentru profesionalismul său, pentru perseverență și pentru cei 25 de ani de carieră.

“Seara a fost de departe una doldora de sentimente care de care mai copleșitoare. Am râs, am dansat, am făcut sincroane, am plâns, m-am stresat și enervat deopotrivă și am trăit cu fiecare por, toate secundele care se scurgeau fără să-mi dau seama. Am adus un omagiu copleșitor marilor noștri actori dispăruți, împreună cu maestrul Ion Dichiseanu. Mi-au fost aproape colegi și prieteni dragi, împreună cu Orchestra Fraților Advahov și Angry Band – Mirabela Dauer, Irina Loghin, Oana Lianu, Mioara Velicu, Surorile Osoianu, Nicolae și Isidor Glib din Basarabia.

Recomandări Cutremur devastator în Albania, în această dimineață! Cel puțin opt persoane au murit, peste 325 de răniți

Am cântat parte din șlagărele mele din acești ani, cântece patriotice promovând ideea unei Românii mai frumoase. Am cântat folclor, făcând o călătorie prin Banat, Maramureș, Basarabia, Ardeal, Moldova și Muntenia. Am încercat să diversific și să vin cu sentimente multiple, cu mine în multe ipostaze, încercând să arăt că anii aceștia mi-au adus o maturitate artistică, una care-mi permite să mă jos pe scenă și să fiu mereu altfel. Ăsta-i de fapt și secretul prin care am reușit să mă mențin în toți acești ani! A fi artist, a apărea în fața a mii de suflete nu e doar o provocare, e și o responsabilitate enormă, de care nu trebuie să ne batem joc, mai ales că publicul are așteptări de la noi.

Recomandări Ziua confruntării. Viorica Dăncilă, aşteptată să îşi dea demisia astăzi de la şefia PSD

Eu nu sunt nici cel mai mare, nici cel mai bun. Nu-mi doresc laude ori urale și nici nu mă culc pe urechea succesului, în schimb știu că trebuie să nu-i dezamăgesc pe cei care mă iubesc. E o lege nescrisă de-a mea! Vă mulțumesc tuturor pentru acești 25 de ani încărcați de povești nemăsurate! Astfel că, pe 1 decembrie, de la ora 15.00, veți avea ocazia să urmăriți, la TVR 2, parte din spectacolul acesta grandios, iar pe 22 martie vă aștept din nou la Sala Palatului, cu un show…simfonic!” (Paul Surugiu-Fuego)

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2019. Balanțele primesc informații importante