”Am înregistrat câteva sute de melodii, mi-e greu să le aleg pe cele pe care le voi cânta la aniversarea mea”, se plânge artistul de 42 de ani. Aceste câteva sute sunt vreo 300, la un calcul simplu, de aproximativ 10 melodii x 30 de albume, câte a scos Fuego până acum! Mai are o jumătate de an până la spectacol, dar răgazul acesta nu-l liniștește.

”Știu că mai e mult, însă am emoții de pe acum, nu reușesc să-mi cuprind toate ideile, să comprim cele mai bune și creative perioade. Nu sărbătoresc momentul de acum un sfert de secol, când, pe scena Festivalului de la Mamaia, am luat o diplomă, un banal premiu de participare. A fost cel mai ciudat moment din cariera mea. Sărbătoresc încununarea atâtor ani de muncă asiduă, în care am petrecut mii de ore în studiouri de înregistrări! Pregătesc o sărbătoare a cântecelor mele, apărute pe mai mult de 30 de albume, perioadă în care am făcut performanțe, însă e atât de greu să le cuprind în doar trei ore de spectacol!”, ni s-a plâns artistul, pe numele său real Paul Surugiu.

Concertul aniversar al lui Fuego va avea loc în noiembrie, pe 15, într-un loc pe care se bat cântăreții: Sala Palatului din București. ”Mă întorc acolo după mulți ani și-mi doresc un spectacol sincer, ca o carte de vizită, să înțeleagă toți cine sunt și ce am făcut în tot acești ani. Nu mi-a fost frică niciodată de această arenă, însă am preferat mereu spațiile mai intime, unde pot fi mai aproape de publicul meu, cum e sala Teatrului Național din București. Producția spectacolului va fi una însemnată și acest lucru nu face decât să pună presiune și mai mare pe mine. Voi avea mulți invitați și voi fi acompaniat de Angry Band și de Orchestra Fraților Advahov”, a adăugat solistul.

