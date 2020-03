De Florian Gheorghe,

Solistul este unul din puținii care nu deplâng situația de carantină la domiciliu, mai ales că locuiește la poalele muntelui iar acestă pauză forțată de împrejurări pe care a luat-o este ca o vacanță. Asta nu înseamnă că nu are motive de îngrijorare și face tot posibilul fie cât mai des în contact cu mama și bunica sa septuagenară. Amândouă locuiesc la Turda.

”Am fugit întotdeauna de oraș, de aglomerație. Mi-am luat măsuri de precauție, evit cât se poate posturile de televiziune care trâmbițează știri nerealistice, spun asta nu în calitate de prezentator al unei emisiuni de cultură și divertisment muzical. Pare că întreaga lume și-a luat o pauză, și stă îngrijorată de situația medicală și haosul ce se propagă cu repeziciune. Nu putem face multe decât să stăm acasă să așteptăm ca planeta să-și revină. Nu sunt cele mai fericire vremuri, iar ideea aceasta, de a sta acasă, poate da roade bune atât asupra sănătății, cât și asupra sufletului nostru. E bine să fim raționali în această perioadă, serioși și să avem un dram de pozitivitate.

Atitudinea aceasta conștiincioasă nu poate avea decât efecte pozitive și credeți-mă că rapid, cu liniște, vom trece peste această încercare dificilă”, ne-a declarat solistul care este chiar încântat de activitățile sale.

”Pictez, îmi pun ordine în lucruri, compun, citesc, mă redescopăr! Apoi vizionez o mulțime de filme și seriale pe care le-am ratat în ultimii ani! Cred că dacă suntem aplicați, n-avem cum să ne plictisim! Vă propun ca duminică să luați o pauză de la știri și să spuneți odată cu mine ”Drag de România mea”. Nu fac eu reclamă, dar mă gândesc că nu m-aș plictisi deloc dacă aș urmări emisiunea muzicală de la TVR 2 (ora 15.00). Are conținut, are bucurie și poate sta oricând în rândul lucrurilor pe care-i păcat să le ratezi”, recomandă solistul care are o cameră plină cu DVD-uri.

Citeşte şi:

GSP.RO Cosmin Olăroiu, gest de caritate pentru personalul medical de la spitalului „Victor Babeș”

HOROSCOP Horoscop 20 martie 2020. Racii trebuie să își asume responsabilitatea