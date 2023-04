Gabi Bădălău a dus-o pe Bianca Drăgușanu la mare. Gestul neașteptat pe care ea l-a făcut în club

Ieri, la prima oră a dimineții, Bianca Drăgușanu a postat pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori, o imagine cu plaja, în depărtare fiind marea albastră. Mai târziu, ea a distribuit și un selfie cu ea, apare foarte aranjată, îmbrăcată într-o bluză albă, având și accesoriile ei de lux.

Prezentatoarea emisiunii „Detectorul de minciuni” de la Kanal D2 s-a pregătit pentru ieșirea într-un club de fițe cu Gabi Bădălău. Amândoi s-au distrat alături de prieteni până noaptea târziu, pe litoralul românesc. Bianca Drăgușanu s-a și filmat făcând un gest neașteptat, și-a luat iubitul de gât, a dansat cu el, au fost mai apropiați ca niciodată în public.

De la ieșirea în club cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a publicat imagini și clipuri video pe Instagram, a filmat atmosfera de la petrecerea de pe litoral, nu s-a afișat cu iubita.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au o relație de peste doi ani

Dacă cu fotul soț și cu foștii iubiți obișnuia să apară des pe micul ecran, în diverse emisiuni și show-uri de televiziune, Bianca Drăgușanu a făcut o schimbare majoră de când are o relație cu Gabi Bădălău. Cei doi nu au apărut niciodată la TV împreună și foarte rar au făcut dezvăluiri despre culisele relației lor.

Până acum, când Bianca Drăgușanu, care e prezentatoare la o emisiune de la Kanal D2, s-a lăudat că e fericită pe toate planurile. „Sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu îmi lipsește absolut nimic, sunt foarte fericită cu viața pe care o am, pentru că sunt un om atât de binecuvântat și atât de iubit de Dumnezeu, încât fiecare zi pentru mine, este o bucurie”, a zis ea pentru Ciao.

„Am fost alături de el în perioada foarte grea a vieții lui, el a fost alături de mine mereu”

În ceea ce privește relația cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu spune că de peste doi ani și jumătate formează un cuplu cu omul de afaceri. Au trecut și prin momente frumoase, dar și dificile, dar au continuat să formeze o relație. Nici planuri de căsătorie nu au. „Noi suntem un întreg, bine, eu oricum m-am născut întreagă, dar este pe sufletul meu. Este ce îmi face mie plăcere și ce iubesc momentan. Acum dacă ne ține o viață, să ne țină o zi, asta Dumnezeu știe.

Este liniștea mea, eu liniștea lui și dacă suntem unul lângă celălalt suntem fericiți. Am făcut 2 ani și ceva, avem o relație mișto. Am avut și noi urcușuri, coborâșuri. Am fost alături de el în perioada foarte grea a vieții lui, el a fost alături de mine mereu. Mi se pare că așa a vrut Dumnezeu. Când nu o să mai fie, înseamnă că nu a mai fost ce trebuie. Dacă o să mai fie înseamnă că atunci chiar a fost ce trebuie”, a mai zis ea.

