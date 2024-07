Gabi Bădălău, cunoscut om de afaceri și fiul politicianului Nicolae Bădălău, a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D. De-a lungul timpului, Gabi Bădălău a fost adesea în atenția presei, fiind etichetat drept „copil de bani gata” și implicat în diverse afaceri ale familiei. În prezent, el este cercetat într-un dosar de corupție.

Gabi Bădălău este o figură controversată în peisajul monden, fiind subiectul tabloidelor datorită legăturilor sale cu femei celebre și divorțului mediatizat de Claudia Pătrășcanu. Pe plan personal, el este tatăl a doi copii, fiind în prezent divorțat și într-o relație pe care o descrie ca fiind „complicată”.

Una dintre întrebările pe care Denise Rifai i le-a adresat invitatului său a fost: „Vă este rușine că v-ați dat copiii afară din casă?”

„Eu nu mi-am dat niciodată copiii afară din casă. Cel mai de preț lucru pentru mine sunt copiii, iar eu trăiesc să le ofer un viitor stabil și frumos. Decizia de a pleca din casă a fost a Claudiei. Eu niciodată nu am dat-o afară din casă. Înainte să plece, ea a postat un mesaj pe Facebook, iar eu eram cu ea în casă. Claudia Pătrășcanu este genul de persoană care trăiește cu atenția de pe social media sau din mass-media. (…) Nu mi-am dat afară copiii din casă și nici pe ea. Eu nu am vrut să mă despart de Claudia Pătrășcanu, ea a vrut. Eu i-am spus că am avut o relație extraconjugală și i-am zis «Claudia, nu vreau să îmi pierd familia». I-am zis să ne punem la masă și să ne recăpătăm încrederea, pentru că eu nu vreau să-mi pierd familia”, a declarat Gabi Bădălău la Kanal D.

„Eu Claudiei îi ofer foarte mulți bani pentru copii sau pentru nevoile lor”

Claudia Pătrășcanu a dezvăluit recent că cheltuielile lunare pentru întreținerea casei și a celor doi copii, fără a include vacanțele, ajung la suma de 3.000-4.000 de euro. La începutul acestui an, Claudia Pătrășcanu a înaintat în instanță o cerere de majorare a pensiei alimentare la suma de 4.000 de euro pe lună. Fosta soție a lui Gabi Bădălău consideră această sumă necesară pentru a acoperi cheltuielile de întreținere și educație ale celor doi copii ai lor.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, prezentatoarea i-a adresat lui Gabi Bădălău o întrebare directă: „Câți bani le dați copiilor dumneavoastră lunar?”. Aceasta a fost întrebarea cu numărul 20 din cadrul interviului, iar răspunsul a fost așteptat cu interes de telespectatori.

Gabi Bădălău a negat toate acuzațiile aduse de fosta lui soție și a explicat că îi susține foarte mult pe copiii lor: „Să știți că, chiar la ultimul termen de instanță, am depus extrasele din care reies sumele de bani virate Claudiei. (…) M-am săturat de toate acuzele ei nefondate, de toate jignirile ei, de toate problemele pe care mi le-a făcut și încerc să mă focusez doar pe creșterea și pe educația copiilor. Eu mă ocup de tot ce înseamnă parte financiară copii. Eu Claudiei îi ofer foarte mulți bani pentru copii sau pentru nevoile lor”.

