Gabriel Cotabiță i-a luat prima oară în vizor pe colegii de breaslă.

„Nu am mai văzut aşa multă lume de pe vremea când mă uitam la publicul lui Holograf. Erau oameni care veneau cu brichete. Acum vin cu lumânări. La fel ca şi la Iris, trebuie să vii cu lumânări. Ar trebui să se ducă să dea un spectacol pe Dealul Mitropoliei, ca să-şi aducă aminte cum e să ai public.

Trupe care mai cântă astăzi, respectiv Direcţia 5. Ştiţi de unde vine numele ăsta? Era o formulă complicată prin care s-a calculat numărul cărărilor pe care pleacă acasă membrii trupei după concert.

În 1983 am intrat în formaţia Holograf. La un turneu pe care trebuia să îl susţinem în Rusia eu nu am plecat pentru că nu mi s-a dat viză, aşa că am fost nevoit să îl las pe Bittman în locul meu. După cum vedeţi, în numai 20 de ani a ajuns să prezinte emisiuni de copii.

La un moment dat, am înfiinţat o formaţie care se numea VH2, pentru că simţeam o nevoie de ceva, o nevoie imensă: nevoia de bani. Ne-a plăcut să demonstrăm că poţi avea succes şi la bătrâneţe, ca să aibă şi Temişan încredere în el.

Îmi pare rău că nu am înscris şi eu o piesă la Eurovision. Nu de alta, dar m-am uitat la concurs şi puteam să mă calific, chiar şi atunci când eram în comă. Să mă ierte colegii că am spus ce am spus. Fără ei nu aş fi fost azi Gabriel Cotabiţă, aş fi fost nimeni. De exemplu Tudor Chirilă”, a spus Gabriel Cotabiță, pe scena de la iUmor, conform a1.ro.