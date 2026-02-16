Gabriel Torje a semnat cu Asia Express. Alături de cine nu a vrut să facă echipă la Antena 1

Potrivit sursei citate, Gabriel Torje va participa la Asia Express 2026, însă nu se știe exact în ce formulă. Cert este însă faptul că fostul fotbalist a mai fost curtat de Antena 1, însă în trecut a refuzat ofertele.

Mai exact, Gabi Torje ar fi trebui să fie prezent la Asia Express 2025, dacă ar fi acceptat să facă echipă alături de Gabriel Tamaș. Însă fostul mijlocașul în vârstă de 36 de ani nu și-a dorit să plece în show-ul de la Antena 1 alături de fostul fundașul în vârstă de 42 de ani.

Astfel că anul trecut Gabi Tamaș a făcut echipă cu Dan Alexa, alături de care a și reușit să câștige finala Asia Express în fața echipei formate din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Cu 57 de selecții în echipa națională a României, Gabriel Torje a câștigat campionatul din țara noastră cu Farul Constanța și a mai jucat în țări precum Spania, Turcia și Italia.

Cele mai multe meciuri pentru o echipă de club le are în tricoul lui Dinamo București, pentru care a jucat în peste 130 de meciuri și a marcat 25 de goluri.

„E sută la sută total diferit de ceea ce se vede la televizor. Nu m-am uitat la niciun episod până acum… Acum, când stau să mă gândesc prin ce-am trecut, mă felicit! Noi am plecat cu gândul de a ne distra și de a ne simți bine. Asta am făcut! În plus, nu ne-am făcut de râs”, a spus Gabriel Tamaș despre Asia Express.

