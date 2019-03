„E interesantă treaba, în sensul că până acum totul a fost relativ ok. De ce spun relativ ok? Pentru că a fost o noapte destul de grea. Când am ieşit din maternitate nu ştiam foarte bine să alăptez, dar m-am echipat cu toate pompele, biberoanele şi alte chestiuni de genul ăsta. Îmi doresc foarte tare să alăptez la sân, e foarte bine şi pentru bebeluş şi pentru mamă. Am înţeles că alăptatul la sân te slăbeşte, te aduce la forma iniţială. Astăzi am chemat de dimineaţă un consilier în alăptare. Este foarte tare! Am crezut că e frecţie la picior de lemn… Astăzi la ora 10 a venit consilierul şi din momentul acela, viaţa noastră s-a schimbat la 180 de grade. De ce? Pentru că deja am alăptat de 3 ori exclusiv la sân. Asta înseamnă că am mai consumat câteva calorii şi s-au mai dus câteva zeci de grame din greutatea mea. Oricum, suntem foarte obosiţi după ziua de ieri. Când am ajuns acasă, totul a fost bine şi frumos. Noapte nu a fost un sfetnic foarte bun, dar ne-am mobilizat. Am zis că trebuie să fim acolo toţi. Ea mănâncă şi doarme, doar noi ne agităm. Din momentul în care consilierul de alăptare a venit, lucrurile s-au dezmeticit în casă.”, a mărturisit Gabriela Cristea, pentru „Te iubesc de nu te vezi”.

„Venirea pe lume a pruncilor trebuie să fie blândă şi în armonie cu natura. Azi ne-am dus bebeluşa acasă, sănătoasă şi în siguranţă. Vă mulţumim frumos!!! @taviclonda #theairisselena #victorienii”, a scris Gabriela Cristea pe pagina sa, după externare.

