„Venirea pe lume a pruncilor trebuie să fie blândă şi în armonie cu natura. Azi ne-am dus bebeluşa acasă, sănătoasă şi în siguranţă. Vă mulţumim frumos!!! @taviclonda #theairisselena #victorienii”, a scris Gabriela Cristea pe pagina sa.

„Suntem fericiţi că mergem acasă. Am primit foarte multe flori, acest buchet de irişi mi l-a adus Tavi ieri. A fost o chestie foarte tare până să plecăm, aşteptam liftul şi spuneam că ne-a ieşit şi de data asta. M-am simţit mai bine decât la prima naştere, a fost mai uşor. M-am simţit foarte bine fizic, a doua zi m-am ridicat din pat şi am făcut asta foarte repede. Am şi primit şi calmante, dar important este că sunt pe picioare şi sunt bine”, a spus Gabriela Cristea la scurt timp după ce a ieșit din spital.

