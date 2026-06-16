Gabriela Cristea continuă să adopte un stil de viață echilibrat după ce a reușit să slăbească peste 30 de kilograme. Prezentatoarea TV a împărtășit cu urmăritorii săi o rețetă de kebab reinterpretată, cu ingrediente alese astfel încât să fie mai potrivită pentru alimentația sa actuală.

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Gabriela Cristea se menține în formă după transformarea fizică

În ultima perioadă, Gabriela Cristea a vorbit deschis despre schimbările pe care le-a făcut în alimentație și despre procesul prin care a reușit să piardă peste 30 de kilograme. Chiar dacă nu mai apare la televizor la fel de des ca în trecut, vedeta rămâne activă în mediul online, unde împărtășește momente din viața de familie și idei culinare.

Pentru a-și păstra rezultatele obținute, prezentatoarea acordă atenție meniului zilnic și preferă să gătească acasă. Astfel, poate adapta preparatele preferate la propriile nevoi alimentare.

Kebab reinterpretat, fără cartofi prăjiți

Recent, Gabriela Cristea le-a prezentat fanilor o variantă de kebab pregătită în casă. Preparatul conține lipie, humus cu usturoi, carne, sos tzatziki cu mentă și salată fresh.

În descrierea videoclipului publicat online, vedeta a scris: „Kebab… atât am avut de spus! Gustos și cu multe proteine”. Soțul său, Tavi Clonda, a filmat-o în timp ce pregătea masa, nerăbdător să guste din preparatul realizat de aceasta.

Cum pregătește Gabriela Cristea kebabul

În imaginile publicate pe rețelele sociale, prezentatoarea a explicat fiecare etapă a rețetei și ingredientele pe care le folosește.

„Aici am o lipie pe care am pus-o în tava în care am copt kebab-ul, pentru că s-a înmuiat în sosul rămas. Ia să văd dacă sunt shaormăreasă…”

Ulterior, Gabriela Cristea a detaliat modul de asamblare al preparatului: „Înainte de orice trebuie să ajungem… am aici niște humus și ungem bine lipia. Eu am un humus cu usturoi. Și acum punem cărnița, mai din abundență, așa, nu ca la shaormerie. Să punem și niște tzatziki făcut cu mentă și, ca să fie treaba treabă, am făcut și niște salată fresh, fără cartofi prăjiți, pentru că îngrașă”.

Ingredientul eliminat din rețetă

Unul dintre elementele care diferențiază această variantă de kebab de rețetele clasice este lipsa cartofilor prăjiți. Gabriela Cristea a ales să îi înlocuiască cu salată proaspătă, pentru a reduce aportul caloric al preparatului.

În schimb, a păstrat ingredientele care oferă sațietate, precum carnea și humusul, dar și sosul tzatziki, preparat cu mentă.

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