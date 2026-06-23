Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru

Deși este una dintre cele mai cunoscute figuri din muzica românească, Cheloo a preferat întotdeauna să își țină viața personală departe de ochii publicului. După divorțul care a atras atenția presei în urmă cu mai bine de un deceniu, artistul și-a construit o nouă viață alături de Daniela Moraru, femeia cu care are doi copii.

ChelooIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Cheloo a ales discreția după divorț

De-a lungul carierei sale, Cheloo s-a remarcat prin declarații directe și apariții care au stârnit numeroase reacții. În contrast cu imaginea sa publică, artistul a fost întotdeauna foarte rezervat atunci când a venit vorba despre familie.

După divorțul de Daniela Niculescu, finalizat în 2012, muzicianul a ales să își reorganizeze complet viața și să păstreze o distanță clară între activitatea profesională și cea personală. În prezent, Cheloo formează un cuplu cu Daniela Moraru, femeia alături de care și-a construit o nouă familie.

Cine este Daniela Moraru

Daniela Moraru este partenera de viață a lui Cheloo și mama celor doi copii ai cuplului, o fată și un băiat. Spre deosebire de multe persoane aflate în relații cu vedete, Daniela Moraru a ales să rămână departe de lumina reflectoarelor. Relația dintre cei doi s-a desfășurat aproape în totalitate în afara spațiului public, fără apariții frecvente la evenimente mondene și fără expunere în mediul online.

Tocmai această discreție a făcut ca informațiile despre familia lor să fie puține, iar imaginile cu cei doi copii să apară foarte rar.

Viața la Breaza, departe de agitația Capitalei

În ultimii ani, Cheloo și Daniela Moraru au ales să se stabilească în Breaza, județul Prahova. Mutarea a reprezentat o schimbare importantă pentru artist, care și-a dorit un ritm de viață mai liniștit și un mediu apropiat de natură pentru creșterea copiilor.

Divorțul care a atras atenția presei

Înainte de relația cu Daniela Moraru, Cheloo a fost căsătorit cu Daniela Niculescu. Căsnicia celor doi a început în anul 2007, însă relația s-a deteriorat în timp. Divorțul a fost finalizat în 2012 și a fost intens mediatizat.

Separarea a fost însoțită de numeroase neînțelegeri, iar conflictul dintre foștii parteneri a devenit rapid un subiect de interes public. Pentru artist, acea perioadă a reprezentat un moment de cotitură, care l-a determinat să își protejeze mult mai atent viața privată.

Cheloo a ajuns la psihiatrie

Artistul Cheloo a ajuns joi la Spitalul de Psihiatrie Voila, aflat în zona municipiului Câmpina, într-o stare de sănătate deteriorată, posibil sub influența substanțelor psihoactive, acesta fiind internat.

Vineri, 19 iunie, personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului, motiv pentru care Spitalul Voila a solicitat un echipaj al Ambulanţei pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina, pentru tratarea leziunii, relatează News.ro.

La caz s-a prezentat și un echipaj al Poliției. În mod obişnuit, atunci când transportă pacienţi psihiatrici, echipajele medicale de la Ambulanţă sunt însoţite de Poliţie, pentru a se asigura că nu se întâmplă niciun incident.

Atunci când a văzut echipajul de poliție, acesta a încercat să fugă, conform News.ro. A fost prins, imobilizat și încătușat. Ulterior, după evaluarea medicală, a fost dus înapoi la Spitalul Voila.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking-ul la ordinea zilei! Primul anunț despre viitorul premier desemnat schimbă totul acum! Ce s-a spus despre Sorin Grindeanu
Viva.ro
Breaking-ul la ordinea zilei! Primul anunț despre viitorul premier desemnat schimbă totul acum! Ce s-a spus despre Sorin Grindeanu
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
GSP.RO
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții
Tvmania.ro
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții

Știri România

Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
Politică 14:26
Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
George Simion l-a amenințat pe Nicușor Dan cu suspendarea. AUR i-a propus președintelui un nume de prim-ministru
Politică 14:01
George Simion l-a amenințat pe Nicușor Dan cu suspendarea. AUR i-a propus președintelui un nume de prim-ministru
Parteneri
Scenariile președintelui Nicușor Dan pentru învestirea unui Guvern: Grindeanu, PNL sau un politician fără carnet de partid| SURSE
Adevarul.ro
Scenariile președintelui Nicușor Dan pentru învestirea unui Guvern: Grindeanu, PNL sau un politician fără carnet de partid| SURSE
”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”. Mărturii cutremurătoare ale unei campioane europene care a aflat că are cancer la doar 33 de ani
Fanatik.ro
”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”. Mărturii cutremurătoare ale unei campioane europene care a aflat că are cancer la doar 33 de ani
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Stiri Mondene 14:46
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Stiri Mondene 14:45
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
ObservatorNews.ro
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
GSP.ro
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Mediafax.ro
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. Dominic Fritz: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”
LiveText
Politică 14:55
Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. Dominic Fritz: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”
Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
Politică 14:26
Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
Fanatik.ro
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi