Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru

Deși este una dintre cele mai cunoscute figuri din muzica românească, Cheloo a preferat întotdeauna să își țină viața personală departe de ochii publicului. După divorțul care a atras atenția presei în urmă cu mai bine de un deceniu, artistul și-a construit o nouă viață alături de Daniela Moraru, femeia cu care are doi copii.

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Cheloo a ales discreția după divorț

De-a lungul carierei sale, Cheloo s-a remarcat prin declarații directe și apariții care au stârnit numeroase reacții. În contrast cu imaginea sa publică, artistul a fost întotdeauna foarte rezervat atunci când a venit vorba despre familie.

După divorțul de Daniela Niculescu, finalizat în 2012, muzicianul a ales să își reorganizeze complet viața și să păstreze o distanță clară între activitatea profesională și cea personală. În prezent, Cheloo formează un cuplu cu Daniela Moraru, femeia alături de care și-a construit o nouă familie.

Cine este Daniela Moraru

Daniela Moraru este partenera de viață a lui Cheloo și mama celor doi copii ai cuplului, o fată și un băiat. Spre deosebire de multe persoane aflate în relații cu vedete, Daniela Moraru a ales să rămână departe de lumina reflectoarelor. Relația dintre cei doi s-a desfășurat aproape în totalitate în afara spațiului public, fără apariții frecvente la evenimente mondene și fără expunere în mediul online.

Tocmai această discreție a făcut ca informațiile despre familia lor să fie puține, iar imaginile cu cei doi copii să apară foarte rar.

Viața la Breaza, departe de agitația Capitalei

În ultimii ani, Cheloo și Daniela Moraru au ales să se stabilească în Breaza, județul Prahova. Mutarea a reprezentat o schimbare importantă pentru artist, care și-a dorit un ritm de viață mai liniștit și un mediu apropiat de natură pentru creșterea copiilor.

Divorțul care a atras atenția presei

Înainte de relația cu Daniela Moraru, Cheloo a fost căsătorit cu Daniela Niculescu. Căsnicia celor doi a început în anul 2007, însă relația s-a deteriorat în timp. Divorțul a fost finalizat în 2012 și a fost intens mediatizat.

Separarea a fost însoțită de numeroase neînțelegeri, iar conflictul dintre foștii parteneri a devenit rapid un subiect de interes public. Pentru artist, acea perioadă a reprezentat un moment de cotitură, care l-a determinat să își protejeze mult mai atent viața privată.

Cheloo a ajuns la psihiatrie

Artistul Cheloo a ajuns joi la Spitalul de Psihiatrie Voila, aflat în zona municipiului Câmpina, într-o stare de sănătate deteriorată, posibil sub influența substanțelor psihoactive, acesta fiind internat.

Vineri, 19 iunie, personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului, motiv pentru care Spitalul Voila a solicitat un echipaj al Ambulanţei pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina, pentru tratarea leziunii, relatează News.ro.

La caz s-a prezentat și un echipaj al Poliției. În mod obişnuit, atunci când transportă pacienţi psihiatrici, echipajele medicale de la Ambulanţă sunt însoţite de Poliţie, pentru a se asigura că nu se întâmplă niciun incident.

Atunci când a văzut echipajul de poliție, acesta a încercat să fugă, conform News.ro. A fost prins, imobilizat și încătușat. Ulterior, după evaluarea medicală, a fost dus înapoi la Spitalul Voila.

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