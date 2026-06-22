Pentru oameni, reptila este complet inofensivă, însă pentru fauna locală – în special pentru populațiile unice de șopârle care nu mai trăiesc nicăieri altundeva în lume – prezența sa a devenit o sentință la moarte.

Cum a început invazia șerpilor cu potcoavă

Introducerea acestei specii în arhipelag nu a fost un fenomen natural, ci rezultatul direct al comerțului cu plante ornamentale din ultimele două decenii. Totul a început în anul 2003, când pe insula Ibiza a fost documentat primul exemplar de șarpe cu potcoavă (Hemorrhois hippocrepis).

Până la acel moment, această specie trăia exclusiv în Maghreb, în Peninsula Iberică și în unele zone din Sardinia.

Conform studiilor publicate de Departamentul de Biodiversitate al insulelor, răspândirea a fost favorizată de o modă peisagistică: în loc să planteze măslini tineri locali și să aștepte creșterea lor, proprietarii de proprietăți de lux și firmele de amenajări exterioare au început să importe masiv măslini seculari, de mari dimensiuni, direct de pe porțiunea continentală a Spaniei.

Ascunși în trunchiurile noduroase sau în pământul acestor arbori, șerpii au călătorit ca „pasageri clandestini” direct în grădinile din Ibiza, iar ulterior au ajuns în Mallorca (2006) și Formentera (2010).

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Un „superpredator” care a învățat să înoate în căutare de hrană

În lipsa unor prădători naturali care să le controleze populația, șerpii cu potcoavă s-au transformat rapid în ceea ce biologii numesc un „superpredator”.

În prezent, aproximativ 90% din teritoriul insulei Ibiza este complet colonizat de această reptilă.

Hrana lor preferată o reprezintă șopârla de Pityuse (Podarcis pityusensis), o specie endemică clasificată ca fiind pe cale de dispariție, care trăiește doar în Ibiza, Formentera și pe stâncile din jur.

Situația a devenit atât de gravă încât cercetătorii de la Centrul de Cercetare Ecologică și Aplicații Forestiere (CREAF) au filmat și documentat comportamente disperate ale reptilei: șerpii au fost surprinși înotând prin Marea Baleară, dintr-o insulă în alta, în căutare de noi teritorii de vânătoare.

Efectele sunt deja devastatoare: șopârlele au dispărut complet de pe aproximativ zece insule mici (cum este Santa Eulària). Pierderea este uriașă, deoarece fiecare dintre aceste mici insulițe găzduia o subspecie unică de șopârlă, cu o coloristică proprie, distinctă.

De ce sunt vitale șopârlele locale

Dispariția acestor șopârle, numite în dialectul local sargantanas, riscă să prăbușească întregul ecosistem al insulelor, deoarece ele îndeplinesc trei roluri ecologice majore:

Reglează în mod natural populațiile de insecte dăunătoare;

Ajută la împrăștierea semințelor plantelor locale;

Contribuie activ la polenizarea florei specifice din Baleare.

Cum să te păzești de șerpi veninoși în Insulele Baleare

Pentru milioanele de turiști care vizitează anual Ibiza sau Mallorca, contextul ecologic poate părea alarmant, însă autoritățile transmit mesaje de liniște în ceea ce privește siguranța umană.

Pe lângă șarpele cu potcoavă, în insule au mai fost introduse de-a lungul timpului și alte specii de pe continent, cum ar fi șarpele de râu (Zamenis scalaris), șarpele viperin (Natrix maura) sau șarpele de Montpellier (Malpolon monspessulanus).

Cu toate acestea, nicio specie cu adevărat periculoasă pentru om nu a trecut granițele acvatice: singurele specii de șerpi cu venin periculos din Spania (vipera de pământ, vipera cu corn și vipera cantabrică) nu au ajuns pe coastele Insulelor Baleare. Prin urmare, turiștii se pot plimba în siguranță pe traseele din natură, singura recomandare fiind aceea de a nu deranja capcanele amplasate de biologi pentru monitorizarea și prinderea speciilor invazive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE