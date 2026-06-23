Andreea Bălan se poate declara împlinită pe toate planurile. Este una dintre cele mai apreciate artiste, are două fete superbe din mariajul cu George Burcea, iar luna trecută și-a unit destinul cu Victor Cornea, bărbatul care a făcut-o din nou să zâmbească.

„Azi, de ziua mea, cânt și dansez de fericire! Există viață după suferință, lumină după întuneric și fericire după dezamăgire. Astăzi îmi sărbătoresc ziua de naștere și celebrez toate lecțiile și toate încercările care m-au adus aici. Privind în urmă, realizez că cele mai grele momente m-au construit, m-au conectat cu mine și din fiecare cădere am învățat să-mi făuresc aripi să zbor mai sus”, a transmis ea pe rețele de socializare.

Andreea Bălan, confesiuni despre Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit pe 10 mai. Îndrăgostiții și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în cadrul unei ceremonii organizate pe malul Lacului Buftea. Pe lângă aparițiile mirilor, atenția invitaților s-a îndreptat și către Ella și Clara, fiicele artistei din fosta căsnicie cu George Burcea.

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De ziua ei, artista și-a amintit de începutul relației cu soțul ei. „Ceea ce trăiesc astăzi alături de familia mea este magic! Este fericirea pentru care am avut răbdare, am crezut și am visat că se va întâmpla. Acum trei ani, chiar de ziua mea, am postat prima fotografie cu mine și Victor pentru că în sufletul meu știam că de această dată este diferit și că este o conexiune autentică, sinceră și plină de iubire.

Astăzi, la trei ani distanță, ne uităm unul la celălalt cu aceeași emoție, doar că între timp am devenit soț și soție, iar povestea noastră este mai frumoasă decât mi-aș fi putut imagina vreodată. De ziua mea aleg să fiu recunoscătoare pentru oamenii care mă iubesc, pentru familia mea si pentru toate binecuvântările din viața mea, dar și pentru încercările care m-au format și m-au învățat să prețuiesc cu adevărat ceea ce am. Astăzi nu sărbătoresc doar ziua în care m-am născut, sărbătoresc femeia care am devenit. La mulți ani mie!”, a adăugat ea.

Foto: Instagram

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