Invitați în podcastul lui Jorge, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au oferit detalii despre începuturile relației, dezvăluind, printre altele, că au fost și la un pas de divorț.

„La început a fost atracția fizică. Am descoperit lucrurile care ne-au atras unul la celălalt. Eu mi-am dat seama după prima lună că este un bărbat cu care pot să construiesc. Pentru mine asta era cel mai important, să am un om cu care să merg până la capătul pământului”, a spus Gabriela Cristea în fața lui Jorge.

Tavi Clonda a dezvăluit că, deși era atras de prezentatoarea TV, nu avea curaj să se apropie de ea.

„Mi-a plăcut de ea de la început, dar nu îndrăzneam. Eram la început și nu am fost niciodată genul de bărbat să impresionez sau să forțez lucrurile. La început am așteptat să văd dacă e loc să-i fac curte. Când am văzut că e loc, atunci mi-am dat voie să mă arăt”, a afirmat artistul pe YouTube.

Cei doi au vorbit în fața lui Jorge și care a fost cel mai greu moment din relația lor: când nu reușeau să aibă copii! Tot atunci, vedeta TV i-a propus partenerului ei să se despartă.

„Nu reușeam să facem copil. Ăla a fost cel mai greu moment din viața mea. Mă întrebam mereu de ce nu putem să avem un copil. Am avut șase fertilizări in vitro într-un an și nici măcar unul cu succes. Apăsarea situației era enormă”, a dezvăluit Gabriela Cristea.

Tavi Clonda și-a amintit și el de acea perioadă grea, precizând că partenera lui de viață i-a propus chiar să se despartă.

„Mi-a zis: «Dacă vrei să mă părăsești pentru că nu pot să-ți fac un copil, e dreptul tău, eu nu mă pot opune»! Mamă, când am auzit unde s-a ajuns… Am zis: «Nu, iubirea mea. Nu te-am luat ca să-mi faci mie copii, te-am luat pentru că te iubesc, îmi place de tine și vreau să trăiesc cu tine»! Au fost niște momente mai greuțe. Dar eu eram ferm convins că vom face un copil, nu știu de ce”, a încheiat cântărețul.

