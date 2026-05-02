Cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026 este o insulă din Grecia

Pentru turiștii care își doresc o vacanță la mare cu buget redus, Faliraki este destinația de plajă considerată „cea mai ieftină” pentru 2026. Plajă spectaculoasă se află pe insula grecească Rodos, o destinație apreciată și vizitată anual de sute de români.

Plaja Faliraki a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă în 2026, conform unei analize realizată de Hoppa și citată de Express.com. Analiza a comparat costul mediu al cazării în hoteluri de trei stele din diferite locații europene și a plasat această destinație pe primul loc, cu prețuri care pornesc de la doar 41 de euro pe noapte.

Pe lângă prețurile accesibile, Faliraki se bucură de un climat excelent pe perioada verii, cu temperaturi medii de 25,7°C. Foto: Shutterstock

Ce spun turiștii care au vizitat deja plaja de pe insula Rodos

Vizitatorii care au ajuns pe insula Rodos au împărtășit experiențe diverse pe platforma TripAdvisor. Turiștii au fost mulțumiți de experiență. Cei mai mulți dintre ei spun că locul este ideal pentru iubitorii de plaje cu nisip.

„Dacă vă place plaja cu nisip, atunci acesta este locul potrivit pentru dumneavoastră. Există o mulțime de lucruri de făcut, multe sporturi nautice, excursii cu barca sau pur și simplu lăsați copiii să se joace pe nisip sau să vâslească în marea rece și albastră.

Un loc minunat, cu multe restaurante încântătoare care servesc mâncare grecească autentică”, a scris un turist pe celebra platformă.

Prețurile accesibile sunt un aspect punctat de turiști și pe platforma TripAdvisor. În recenzii, mai multe persoane au vorbit despre prețurile bune și multitudinea de magazine și tarabe din zona plajei.

„Mare și plajă foarte curate. Multe magazine și prețuri foarte bune… Există baruri și restaurante cu prețuri relativ bune”, a mai spus un alt utilizator.

Plaja a fost lăudată și pentru „vederile panoramice”, „barurile minunate de pe plajă” și apele „calde și cristaline”. Foto: Shutterstock

Cea mai ieftină plajă din Europa a fost și criticată de turiști

Cu toate acestea, nu toți vizitatorii au fost impresionați. În ciuda prețurilor și a peisajelor, nu lipsesc criticile.

„Faliraki este complet dărăpănat”, a scris un alt turist pe aceeași platformă.

Este un oraș cu o singură stradă, majoritatea restaurantelor, barurilor etc. fiind închise în aprilie. Nimic bun de spus despre acest oraș”, a mai scris o altă persoană care nu a fost mulțumită.

Reamintim că Grecia impune reguli stricte pentru turiști pe plajele neumblate, începând din 2026. Noile reglementări urmăresc să păstreze frumusețea naturală a destinațiilor.

Care este topul destinațiilor ieftine de plajă din Europa

Pe locurile următoare în clasamentul celor mai ieftine destinații de plajă din Europa se află plajele croate Kašjuni și Bačvice din Croația, unde prețurile hotelurilor încep de la 64 de euro pe noapte.



Potrivit sursei citate mai sus, Grecia, Croația și Portugalia domină topul, confirmându-și statutul de destinații ideale pentru vacanțe accesibile la malul mării.

Câți turiști vizitează insula Rodos din Grecia

În ultimii ani, estimările privind numărul de sosiri turistice pe insulă indică valori de ordinul a aproximativ 2-3 milioane de vizitatori pe an, în funcție de evoluțiile sezoniere, infrastructura aeroportuară și condițiile externe care influențează călătoriile.

Turismul reprezintă o componentă importantă a economiei locale, activitatea fiind concentrată în special în lunile de vară, când gradul de ocupare a unităților de cazare crește semnificativ. Foto: Shutterstock

Aeroportul din Rodos a înregistrat, în anumite perioade recente, peste 7 milioane de pasageri anual, cifră care include atât turiști, cât și alte tipuri de trafic aerian, reflectând utilizarea intensă a insulei în sezonul turistic de vârf. În această perioadă, insula înregistrează un nivel ridicat de vizitatori din diverse state europene, atrași de infrastructura turistică, litoral și obiectivele istorice.

