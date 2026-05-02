În 2026, 1 Mai a picat într-o zi de vineri, oferind astfel salariaților cu program obișnuit de lucru (luni-vineri) o minivacanță de trei zile consecutive.

Cu toate acestea, există categorii de angajați care au fost nevoite să lucreze și pe 1 Mai.

Potrivit Codului Muncii, este vorba despre românii care activează în domenii unde activitatea nu poate fi întreruptă, cum ar fi unitățile sanitare, cele de alimentație publică sau alte locuri în care specificul activității impune prezența angajaților.

În acest caz, salariaților trebuie să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, în lipsa acestei posibilități, să beneficieze de un spor de cel puțin 100% din salariul de bază.

Angajatorii care nu respectă obligațiile legale privind acordarea timpului liber în zilele declarate sărbători legale riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

Românii au parte de trei zile libere în minivacanța de 1 Mai, având în vedere că sărbătoarea pică fix la începutul weekendului.

Următoarea zi liberă pentru salariații care lucrează de luni până vineri va fi pe 1 iunie 2026, când sunt celebrate simultan a doua zi de Rusalii ortodoxe și Ziua Copilului.

