După ce Judecătoria Târgu Mureș a respins cererea de emitere a ordinului de protecție, inclusiv procurorul de ședință spunând că nu se impune măsura, Tribunalul Mureș a admis contestația tatălui reclamant și a emis un ordin de protecție prin care concubinul femeii este obligat să păstreze distanța față de copii. 

Hotărârea Tribunalului Mureș scoate la iveală faptul că în cursul apelului la 112, efectuat de mama copiilor, care a spus ulterior că nu a fost nimic grav, agresorul este auzit spunându-i concubinei sale: „Te mai dau o dată de perete”. 

Cum s-a opus procurorul emiterii ordinului de protecție

Libertatea a prezentat în 12 aprilie 2026 un caz din Târgu Mureș în care un bărbat a cerut ca iubitului mamei copiilor lui, cu care se află în proces de divorț, să îi fie interzisă apropierea de cei șase minori ai cuplului (cu domiciliul provizoriu la mamă). Cererea tatălui a venit pe fondul unui scandal în care concubinul soției a spart ușa apartamentului în care locuiesc copiii cu mama lor, iar femeia a sunat la 112. 

La fața locului au ajuns opt polițiști, iar femeia le-a spus că nu a fost nimic grav. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu la șase zile de la incident, iar Judecătoria Târgu Mureș a refuzat emiterea ordinului de protecție definitiv, justificându-și decizia prin faptul că „nu au existat niciun fel de acte de violență la data de 16.03.2026 la care să fie prezent vreun minor, respectiv care să genereze vreo stare de temere a minorilor în raport de numitul G. Sergiu”. 

Judecătoria Târgu Mureș a mai arătat că unii dintre cei șase copii nu erau în casă, iar alții erau în camera lor, jucându-se pe calculator cu căştile puse pe urechi, „fără să aibă cunoştinţă despre vreun incident care s-ar fi petrecut la data de 16.03.2026 în casa lor”.    

Cu ocazia judecării cererii de emitere a ordinului de protecție de la Judecătoria Târgu Mureș, chiar și procurorul de ședință s-a opus cererii, determinându-l pe avocatul tatălui care a solicitat emiterea ordinului de protecție să susțină că „procurorul a trecut de partea agresorului”. 

Răsturnare de situație la Tribunalul Mureș

Nefiind definitivă, decizia Judecătoriei Târgu Mureș a fost atacată cu apel la Tribunalul Mureș. Judecătorii de aici au admis apelul tatălui și au dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de trei luni. În acest timp, iubitului mamei îi este interzis să se apropie la o distanță mai mică de 100 m de copii, inclusiv de locuința mamei sau de școala lor. 

Tribunalul a arătat că, deși bărbatul acuzat de agresiune a susținut în fața instanței că „a forțat ușa de acces în locuință pentru că prezenta o defecțiune la încuietoare, această apărare este infirmată de înregistrarea video aflată la dosar în care intimatul este surprins în timp ce lovește ușa, apoi se retrage și reia lovitura cu piciorul cu forță sporită”.

„Deosebit de relevant este faptul că, la momentul producerii incidentului, în interiorul apartamentului se aflau patru dintre cei șase minori ai concubinei sale”, au mai subliniat judecătorii Tribunalului Mureș. 

Judecătorii au mai considerat relevant că atunci când s-a întors acasă de la joacă, una dintre fete a găsit ușa distrusă și organele de poliție la fața locului, simțind nevoia imediată să îi transmită un mesaj tatălui. Această reacție, susțin judecătorii, „reflectă tulburarea emoțională provocată minorei de cele constatate”. 

„Se aude vocea unui minor care îi cere intimatului să nu mai urle”

Unul dintre motivele pentru care Judecătoria Târgu Mureș a refuzat emiterea ordinului de protecție a fost acela că în momentul în care concubinul mamei a spart ușa apartamentului, cei patru copii care se aflau în apartament se jucau în camerele din spate cu căștile pe urechi și nu au auzit incidentul. „Nu au existat acte de violență de nicio natură la care să fie prezenți minorii, despre care aceștia să ia la cunoștință în mod nemijlocit sau care să genereze orice urmă de temere”, și-a justificat Judecătoria Târgu Mureș decizia. 

În baza unei probe-cheie, apelul la 112 al mamei copiilor, Tribunalul Mureș a constatat exact contrariul.  „Din această înregistrare rezultă că, la minutul 1:20 al convorbirii, se aude vocea unui minor care îi cere intimatului să nu mai urle”. „(…) așadar, cel puțin unul dintre minorii aflați în interior percepea în mod direct și reacționa la desfășurarea conflictului”, se mai arată în hotărârea Tribunalului Mureș. 

Judecătorii care au decis emiterea ordinului de protecție au mai scos în evidență că în aceeași înregistrare a apelului la 112 se aude cum, în timp ce copiii erau în casă, concubinul i se adresează mamei minorilor într-un limbaj vulgar și o amenință explicit cu violența fizică („te mai dau o dată de perete”), în contextul în care femeia încearcă să-i explice agresorului că o doare capul. 

„Din simpla audiere a înregistrării convorbirii cu operatorul 112, se aude cum intimatul strigă la concubina sa, așadar, în mod rezonabil, posibilitatea ca minorii aflați în locuință să nu fi perceput cele petrecute, indiferent de încăperea în care se aflau, este exclusă. Faptul că o parte dintre minori se aflau în cameră în acel moment, iar alții afară. la joacă, a fost pur întâmplător, puteau la fel de bine să se afle lângă mama lor și să fie martori direcți la disperarea acesteia în timp ce partenerul său exercita acte de violență asupra ei și asupra ușii de acces în locuință”, se mai arată în hotărârea de emitere a ordinului de protecție a Tribunalului Mureș, care este definitivă.

„A contactat autoritățile în mod discret, cu vocea scăzută”

Judecătorii au mai reținut că bărbatul față de care a fost cerută emiterea ordinului de protecție „conviețuia de doi ani împreună cu cei șase minori, cunoscând că în spatele ușii pe care o lovea cu violență se puteau afla acești copii de vârste fragede, dintre care doi prezentând dificultăți de dezvoltare, împrejurare față de care a manifestat o totală indiferență”.

Înregistrarea apelului la 112, mai spun judecătorii Tribunalului Mureș, scoate la iveală faptul că, speriată de violența concubinului său, care a spart ușa lovind-o cu picioarele, mama copiilor „a contactat autoritățile în mod discret, cu vocea scăzută, semn că nu dorea ca intimatul să afle că a solicitat intervenția poliției, descriindu-l ca fiind foarte violent și arătând că nu îl poate scoate din casă”. 

„A lăsat convorbirea în desfășurare fără a mai răspunde operatorului 112, pentru ca acesta să poată percepe direct cele ce se petreceau în locuință. Aceste împrejurări infirmă apărarea intimatului potrivit căreia ar fi fost vorba despre o simplă ceartă între parteneri, precum și susținerea că apelul la 112 ar fi fost determinat de traumele anterioare ale concubinei sale din relația cu fostul soț”, a mai reținut Tribunalul Mureș.

Cazul din Mureș în care „procurorul a trecut de partea agresorului”. Violența, înregistrată în cursul apelului la 112: „Te mai dau o dată de perete”
Femeie așteptând poliția. Foto: captură video

Detaliul care „poate constitui un indicator al normalizării pericolului”

Judecătorii care au dispus emiterea ordinului de protecție au explicat că „expunerea unui copil la violență între adulții cu care conviețuiește, chiar și atunci când violența nu îi este adresată direct, produce efecte documentate asupra echilibrului emoțional și psihologic al acestuia, constând în anxietate, dificultăți de reglare emoțională și normalizarea comportamentului agresiv ca model relațional”. „Această ultimă consecință este adesea cea mai gravă, întrucât îl privează pe copil de capacitatea de a recunoaște pericolul și de a solicita ajutor”, consideră judecătorii. 

Pentru lămurirea cazului, copiii au fost audiați în camera de consiliu, în prezența psihologului. Judecătorii au ajuns la concluzia că minorii „se află într-o stare de disconfort atunci când sunt întrebați despre relația dintre mama lor și intimat, manifestând tendința de a minimiza incidentele și de a evita relatarea detaliilor”. 

Acest comportament, spun judecătorii, coroborat cu alte probe din dosar, „relevă o expunere, cel puțin la un episod conflictual în locuința comună, cu efecte asupra echilibrului emoțional al minorilor”. „Faptul că minorii nu descriu deschis și spontan situația ca fiind înfricoșătoare nu reprezintă o dovadă a inexistenței pericolului, ci, dimpotrivă, poate constitui un indicator al normalizării acestuia”, a mai stabilit Tribunalul Mureș în decizia de emitere a ordinului de protecție.

Avocatul tatălui copiilor spune că a depus plângere pentru că ordinul de protecție dispus de Tribunalul Mureș a fost încălcat, iar într-un alt proces, pe calea ordonanței președințiale, cere ca domiciliul copiilor să fie stabilit la el. 

